Engelli öğretmen adaylarına bir müjde daha

25 Nisan Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirilen törende 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması yapıldı. Törende butona basılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru yapan ve ataması yapılmayan tüm adaylara bir müjde vermiş ve Bakan Özer, başvuran herkesin atanacağını duyurmuştu. Çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi. Atama sonuçlarına pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifreleri kullanılarak erişilebiliyor.