Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesine anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Dünyalı olabilmenin kudreti ve evrenselliğiyle insanlık adına bu çalışmaları yapmak durumundayız ve yapıyoruz. Engellilerin engelsiz yaşayabilmeleri için Yakın Doğu Üniversitesi yönetiminin katkılarıyla bu platformda buluşmalarının son derece anlamlı ve değerli bulmaktayım. Kıbrıs Türk halkı her zaman toplumsal duyarlılığı ve hassasiyeti olan, gösterdiği inceliklerle engellilere her zaman her konuda sahip çıkan ve yasal düzenlemelerle hayatlarını kolaylaştırmak için bütün siyasi iradeyi ortaya koymuş bir halktır" dedi.

YDÜ Rektör Yardımcıs Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Engelsiz Bilişim Günleri'nin, toplumun çok değerli bir kesimi olan engelli yurttaşların, hayatlarındaki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan çok önemli bir vizyon toplantısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Fiziki koşulların; engelli bireylerin yaşama katılabilmeleri, kendilerine ve topluma değer katabilmeleri için gerekli standarda getirilmesi için çaba harcarken, bilişim teknolojilerini de bu bakışla iyileştirmek son derece hayati bir öneme sahip. Engelsiz Bilişim Günleri'nin bir diğer önemli yönü de, bu konuda Anavatan Türkiye'miz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz arasında bir gündem ve eylem birliği sağlamasıdır" diye konuştu.