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Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:31 Son Güncelleme: 17.12.2021 11:36

Engelsiz Bilişim Günleri

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Engelsiz Bilişim Günleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 9’uncu Engelsiz Bilişim Günleri, Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Sanat Komitesi ve Engelliler Komitesi tarafından hazırlanan engelsiz koro çalışmasının kamu spotu ile Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesinin engelsiz mekanlar dijital haritalandırma projesinin tanıtım kamu spotu davetliler tarafından izlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesine anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Dünyalı olabilmenin kudreti ve evrenselliğiyle insanlık adına bu çalışmaları yapmak durumundayız ve yapıyoruz. Engellilerin engelsiz yaşayabilmeleri için Yakın Doğu Üniversitesi yönetiminin katkılarıyla bu platformda buluşmalarının son derece anlamlı ve değerli bulmaktayım. Kıbrıs Türk halkı her zaman toplumsal duyarlılığı ve hassasiyeti olan, gösterdiği inceliklerle engellilere her zaman her konuda sahip çıkan ve yasal düzenlemelerle hayatlarını kolaylaştırmak için bütün siyasi iradeyi ortaya koymuş bir halktır" dedi.

YDÜ Rektör Yardımcıs Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Engelsiz Bilişim Günleri'nin, toplumun çok değerli bir kesimi olan engelli yurttaşların, hayatlarındaki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan çok önemli bir vizyon toplantısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Fiziki koşulların; engelli bireylerin yaşama katılabilmeleri, kendilerine ve topluma değer katabilmeleri için gerekli standarda getirilmesi için çaba harcarken, bilişim teknolojilerini de bu bakışla iyileştirmek son derece hayati bir öneme sahip. Engelsiz Bilişim Günleri'nin bir diğer önemli yönü de, bu konuda Anavatan Türkiye'miz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz arasında bir gündem ve eylem birliği sağlamasıdır" diye konuştu.

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Engelsiz Bilişim Günleri
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