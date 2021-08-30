Erasmus şartları nelerdir? Kimler Erasmus yapabilir?

Erasmus, 1980'li yılların sonlarından bu yana Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programıdır. Bu program sayesinde farklı ülkelerdeki yükseköğretim kuruluşlarında öğrenim gören öğrenciler, farklı bir ülkede bulunan üniversitelere giderek bir dönem boyunca eğitimlerine orada devam etmektedir. Programın ismi, 1466 ila 1536 yılları arasında yaşamış olan Hollandalı Rönenans düşünürü Desiderius Erasmus'tan gelir. Erasmus, Rönesans'ın önemli isimlerinden biri olan, Hollandalı felsefeci, ilahiyatçı ve klasik edebiyat araştırmacısıdır. Adını Desiderius Erasmus'tan alan bu program, günümüzde dünyadaki en popüler ve en çok bilinen öğrenci değişim programıdır. Bu program, lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerle birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler ile bazı alanlarda öğretim üyeleri için de programlar içerir.

Toplamda 3 ay ila 12 ay arasında değişen programları içeren Erasmus programı, dünyada toplam 37 ülkede yer alan 4000'i aşkın yüksek öğretim kurumunu kapsamaktadır. Erasmus programı, Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Avrupa Birliği üyeliğine aday ülkeler arasında yüksek öğretim alanındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlar. Bunun yanında, öğrencilerin yurt dışı deneyimi yaşamaları ve Avrupa çapında farklı kültürleri tanımaları gibi amaçları da vardır. Erasmus programı kapsamında Avrupa ülkelerinden birinde öğrenci değişim programına normal eğitim sürecinin belirli bir kısmını geçirmek için katılmak mümkün olduğu gibi, staj programını tamamlamak için de katılmak mümkündür.

ERASMUS ŞARTLARI NELERDİR?

Öğrencilerin lisans ya da lisansüstü düzeyde sürdürdükleri eğitimin ilk yılını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00, lisansüstü öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

Öğrencilerin TOEFL ya da IELTS gibi uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil yeterliği sınavlarından birinde en az 70 puana sahip olmaları gerekir.

Erasmus programı kapsamında bulunan bölümlerden birine başvuru yapmak gerekir.

ERASMUS YAPMAK İÇİN SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında yurt dışındaki bir üniversiteye gitmek için, TOEFL ya da IELTS gibi uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan birinden en az 70 puan almak gereklidir.

ERASMUS YAPMAK İÇİN NOT ORTALAMASI KAÇ OLMALI?

Erasmus öğrenci değişim programından yararlanabilmek için lisans öğrencileri 4.00 üzerinden en az 2.00, lisansüstü öğrencileri ise 4.00 üzerinden en az 2.50 genel akademik not ortalamasına sahip olmalıdır.

KİMLER ERASMUS YAPABİLİR?

Erasmus programından yararlanabilmek için, Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkelerinden birinin vatandaşı olmak gerekir. Bu ülkelerden birinin vatandaşı olan yükseköğretim öğrencileri, genel akademik not ortalaması şartlarını ve yabancı dil yeterlik koşullarını karşılamaları durumunda Erasmus programına başvuru yapabilmektedir.

ERASMUS İLE HANGİ ÜLKELERE GİDİLİR?

Erasmus programı, toplamda 37 ülkeyi kapsar. Erasmus programı kapsamında hangi ülkeye, hangi kente ve hangi üniversiteye gidileceğine bağlı olarak, program kapsamında alınacak olan katkı ücretleri değişiklik göstermektedir. Erasmus programı kapsamında hangi ülkeye gideceğini belirlemek için hangi ülkenin kültürüne ilgi duyulduğu, hangi yabancı dile daha çok ilgi duyulduğu ya da hangi yabancı dilde temelinin bulunduğu gibi etkenler belirleyici olabilir. Bunun dışında, hangi ülkedeki hangi üniversitede eğitim kalitesinin daha iyi olduğu da bu konuda karar verebilmek için göz önünde bulundurulması gereken bir etken olabilir.