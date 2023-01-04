Ergenekon Destanı Hangi Döneme Aittir? Ergenekon Destanı Konusu, Özellikleri, Önemi ve Özeti

Ergenekon destanı kime ait ve Ergenekon destanı hangi döneme ait sorusu bizi Göktürk kaynaklarına götürecektir. Ergenekon destanı hikâyesi ve Ergenekon destanı konusu Türk edebiyatının sözlü dönem kaynaklarından öğrenilmekle Ergenekon destanının neyi anlatıyor olduğunu bu kaynakların bilgilerinde gözlemleriz. Bu bulgular ve kaynaklar kapsamında, Ergenekon destanının hangi Türk devletine ait olduğunu ve bu destanın ne gibi özellikleri olduğuna ulaşabiliriz. Destan döneminin özgün ürünlerinden olan destan, bağımsızlık ve milliyetçilik temasında konular içerir.

Ergenekon Destanı Hangi Döneme ve Hangi Türk Devletine Aittir?

Türk edebiyatının sözlü dönemin ürünleri arasında yer alan destanlar kahramanlık, bağımsızlık, savaş ve yurt temaları kapsamında gelişmiştir. Dönemin bütün ürünleri bu temalar etrafında ürün verirken destanlar da bu dönemin en tipik eserleridir. Göktürklere ait olan Ergenekon Destanı da bu sözlü eserler arasında olup daha sonra Moğol tarihçi Reşîdüddîn tarafından Câmiu'ut Tevârîh'te yazıya geçirilmiştir.

Ergenekon Destanının Konusu ve Özeti

Moğol ilinde(devletinde) Oğuz Kağan soyundan olan İl Han'ın hükümranlığı zamanında Tatar Türklerinin hükümdarı Sevinç Han, Moğol ülkesine savaş ilan etti. İl Han'ın komutasındaki orduyu Kırgızlar ve diğer boylardan da destek alarak bozguna uğrattı. İl Han'ın ülkesindeki tüm insanları öldürdüler. Sadece İl Han'ın küçük oğlu Kıyan ve eşi ile yeğeni Nüküz ve eşi kurtulmayı başardılar. Düşman askerlerinin, onları bulamayacağı bir yere kaçmaya karar verdiler. Yabani koyunların yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek bir dağda dar bir geçide vardılar. Bu geçitten geçtiklerinde içinde akarsular, pınarlar, çeşitli bitkiler, çayırlar, meyve ağaçları, çeşitli avların bulunduğu bir yere gelince Tanrı'ya şükrederek burada kalmaya karar verdiler. Dağ kemeri anlamındaki ergene ve dik anlamındaki kon sözcüklerini birleştirerek dağın en tepe noktası olan bu yere Ergenekon adını verdiler.

Kıyan ve Nüküz'ün çocukları zamanla çoğaldı. Tam dört yüz yıl sonra hem kendileri hem de sürüleri çok fazla çoğalınca Ergenekon'a sığmamaya başladılar. Türkler artık yeni bir yaşam alanı arıyorlardır ancak atalarının buraya geldiği geçidi unutmuşlardı.

Geçidi bulamadılar ama bir demirci dağın demir kısmını eritirlerse yol açılabileceğini söyledi. Böylece bütün halk dağın demir yerine yetmiş körükle ateş yaktılar. Demiri eritmeyi başlardılar ve bir deve geçecek kadar geçit oluşturdular. Buraya çok az ve güçsüz olarak yerleşen Türkler çoğalmış ve güçlenmiş bir şekilde hem yeni bir yurt aramaya hem de atalarının intikamını almak için yola çıktılar.

Türklerin Ergenekon'dan çıktığı 21 Mart gününü bağımsızlık ve yeni gün(nevruz) bayramı olarak kutlamaya başladılar. Bu bayramda demir parçası kızdırılarak demir kıpkırmızı olduktan sonra önce Hakan sonra da boy beyleri demiri örsün üzerinde döverler. Ergenekon dağından çıkış temsili olarak Türklerin bağımsızlık ve özgürlüklerine kavuşmasını anlatır.