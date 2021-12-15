ERÜ UI GreenMetric 2021 sıralamasında dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 956 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 99. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında sıralamaya giren 71 üniversite içerisinde 3. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer aldı.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında Erciyes Üniversitesi 2021 yılı toplam puanını 7175'den 7775'e yükseltirken, Yapı ve Altyapı kategorisinde 1100'den 1225'e, Enerji ve İklim Değişikliği kategorisinde 1250'den 1400'e, Atık kategorisinde 1200'den 1350'e, Ulaşım kategorisinde ise 1375'ten 1425'e, Eğitim ve Araştırma kategorisinde ise 1425'ten 1575'e yükseltti. Buna göre Erciyes Üniversitesi 2021 yılı sonuçlarına göre 956 dünya üniversiteleri arasında 99. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında sıralamaya giren 71 üniversite içerisinde 3. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer aldı.