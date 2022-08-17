Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri ERÜ’nün Tarımsal İnsansız Kara Aracı TEKNOFEST’te finale kaldı
Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:05 Son Güncelleme: 17.8.2022 13:19

ERÜ’nün Tarımsal İnsansız Kara Aracı TEKNOFEST’te finale kaldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
ERÜ’nün Tarımsal İnsansız Kara Aracı TEKNOFEST’te finale kaldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencilerinden oluşan ARF 203 takımı tarafından geliştirilen araç Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde  (TEKNOFEST) Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışlarında finallere yükselerek ilk 10'da yer aldı. Yarışmada ilk 3’e girenler yapılan değerlendirmeler sonucunda önümüzdeki günlerde açıklanacak.

TEKNOFEST'te finale yükselen ERÜ ARF 203 Takımı öğrencileri danışman hocaları Dr. Öğr. Üyesi Tayyip Özcan ile ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek düzenlenen TEKNOFEST Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışları hakkında bilgiler verdiler.

Öğrenciler tarafından tasarlanan araç hakkında bilgilerde alan Rektör Çalış, "ARF203" adı verilen İnsansız Kara Aracı'nı da inceledi. Öğrencileri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Rektör Çalış, önümüzdeki günlerde açıklanacak sonuçlara göre İnsansız Kara Aracı Yarışlarında ilk 3'te yer alacaklarına inandıklarını kaydetti. Göreve geldikleri günden bu yana öğrencilerin araştırma projelerine önem verdiklerinin altını çizen Rektör Çalış, tamamı öğrenciler tarafından tasarlanan Tarımsal İnsansız Kara Aracının ayrıca ilerleyen dönemde savunma sanayisine de büyük katkı sunacağını sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ERÜ’nün Tarımsal İnsansız Kara Aracı TEKNOFEST’te finale kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA