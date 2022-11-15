ERÜ’ye TÜBA’dan 2 ödül

Sağlık bilimlerinde uzmanlık, diğer bilim dallarında doktora derecesini almış ve Türkiye'de çalışan genç bilim insanlarının başvuruları arasından yapılan değerlendirme sonucu 34 bilim insanı 2022 yılı TÜBA GEBİP ödülü ile TESEP ödülüne layık görüldü. Bu kapsamda ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Akay ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut Gram 2022 Yılı TÜBA-GEBİP ödülünü almaya hak kazandı.

Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek. ERÜ'nün her geçen gün yeni başarılara imza atmaya devam ettiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ödül almaya hak kazanan öğretim üyelerini tebrik etti.