Erzincan BİLSEM’ den Türkiye finalinde büyük başarı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan Lise kategorisinden katılımcı okul bulunmazken 2204/B Ortaokul Öğrenci Araştırma Projeleri kategorisinden Matematik, Fizik, Teknoloji Tasarım alanları bölge finallerinde 1'ncilik elde eden 3 okulda Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Bu kapsamda bölge finalinde, Yunus Emre Ortaokulundan danışmalığını Özlem Çelikkol'un yaptığı "Mobil Yangın Tespit Sistemlerinin Konumlandırılması İçin Bir Matematiksel Model" adlı proje Matematik alanından; Bilim ve Sanat Merkezinden danışmanlığını Esila Samur'un yaptığı "Lambadan Elektrik" adlı proje Fizik alanından; Mehmetçik Ortaokulundan Recep İlaslan'ın yaptığı "Güvenlik Kameram Güvende" adlı proje Teknolojik Tasarım alanından 1.lik elde ederek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Erzincan Bilim ve Sanat Merkezinden danışman öğretmen Esila Samur ve öğrenciler Emir Özdemir, Fuat Kayra Kurttepe tarafından hazırlanan "Lambadan Elektrik" isimli proje, Fizik alanı STEAM tematik alanında 2023 yılı TÜBİTAK 17. Ortaokul 2204/B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi Türkiye finalinde 3.lük ödülüne layık görüldü.

Yapılan açıklamada; Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan Türkiye finalinde yarışarak Erzincan'ı başarı ile temsil eden Yunus Emre Ortaokulundan Matematik alanında finale katılan Özlem Çelikkol'a, Mehmetçik Ortaokulundan Teknolojik Tasarım alanında finale katılım sağlayan Recep İlaslan'a Türkiye Finallerinde göstermiş oldukları emek ve gayretlerden ötürü teşekkür eder, kıymetli öğrenci ve öğretmenlerimize eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileriz" denildi.