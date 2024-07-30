Erzincan Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Erzincan Müzesi Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Geçmişte dünya çapında büyük önemi olan İpekyolu'nun geçtiği ve pek çok medeniyetin hakimiyet kurduğu Erzincan, yerli ve yabancı turistleri Erzincan Müzesi ile tarihte bir yolculuğa çağırıyor. Peki, Erzincan Müzesi nerede, nasıl gidilir? ve Erzincan Müzesi giriş ücretli mi, müze kart geçerli mi? Yazımızda bu sorular ile Erzincan Müzesi'nin tarihçesi, özellikleri ve ziyaret bilgileri hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Erzincan Müzesi'nin Tarihçesi

1986 yılında kurulan Erzincan Müzesi, İl Halk Kütüphanesi binasında açılmışken daha sonra 75. Yıl Kültür Merkezi'nin binasına taşınarak ziyaretçilerini binlerce yıl öncesine bir yolculuğa çıkarıyor. Erzincan Müzesi Urartu, Pers, Roma, Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve Selçuklu Devleti ile Osmanlı İmparatorluğunun da himayesine giren Erzincan ile şehrin çevresinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği bir mekândır. Müze bu yönüyle Erzincan'ın zengin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve tanıtma misyonunu üstlenmiştir.

Erzincan Müzesi'nin Özellikleri

Erzincan Müzesi, geniş ve çeşitli bir koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır. Müzenin koleksiyonunda yer alan eserler, Neolitik dönemden Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır. Erzincan Müzesi'ndeki arkeolojik eserler arasında tarih öncesine ait topraktan, mermerden ve çeşitli madenlerden yapılmış eserler yer alır. Aynı zamanda Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Mengücekoğulları dönemlerinden günümüze kadar gelen taştan elde edilmiş eserler ile heykel ve mezar taşları da Erzincan Müzesi'nde sergilenir. Müzede bulunan etnografik eşyalar ise yöresel kıyafetler, kesici ve ateşli silahlar ile halı ve kilim örnekleridir.

Toplamda 387 adet eserin sergilendiği Erzincan Müzesi'nin en önemli özelliklerinden biri depreme ait bir bölümünün olmasıdır. Bu deprem köşesinde Erzican'da 27 Aralık 1939 yılında meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depreme dair gazete haberleri ve fotoğraflar ile depremde yıkılmış olan tarihi yapıların maketlerinin yer aldığı özel bir sergi alanı da vardır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sanal müze sistemine dahil olan Erzincan Müzesi'nde ayrıca özel olarak düzenlenen geçici sergiler ve etkinlikler de ziyaretçilere farklı kültürel deneyimler yaşatmaktadır.

Erzincan Müzesi Nerede?

Erzincan Müzesi, Erzincan il merkezinde, Atatürk Mahallesi'nde yer almaktadır. Müze, şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunduğu için kolaylıkla ulaşılabilir bir konumlanmıştır. Erzincan şehir merkezinden müzeye yürüyerek veya toplu taşıma araçlarıyla gitmek mümkündür.

Erzincan Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Erzincan Müzesi'ne ulaşım son derece kolaydır. Çünkü müze şehir merkezinde yer almaktadır. Erzincan'ın merkezine toplu taşıma araçlarıyla ulaştıktan sonra Erzincan Müzesi'ne yürüyerek ya da taksiyle kısa sürede ulaşmak mümkündür. Ayrıca müzeye özel araçla, park yeri sorunu yaşamadan rahatça gidilebilir.

Erzincan Müzesi Girişi Ücretli Mi?

Erzincan Müzesi'ne giriş ücreti bulunmaktadır. Ancak müze kart sahipleri müzeye ücretsiz olarak giriş yapabilirler. Bu kart ile müzedeki birçok eseri ücretsiz olarak gezip görebilirsiniz.