Erzincan’da TEDx Ergan “Zamanın Ruhu” temalı etkinlik düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap kongre merkezinde gerçekleştirilen TEDxErgan etkinliğine Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu Kurum ve kuruluş müdürleri, davetliler ,ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Arenya Holding yönetim kurulu başkanı ve TEDx Ergan organizasyon başkanı Fatih Aydın program ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Ardından EBYÜ rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve Erzincan Belediye başkanı Bekir Aksun birer hoş geldiniz konuşması yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Mottomuz zamanın ruhu değişmek istiyoruz ama değişimin ruhuna aykırı hareket ediyoruz. Rutini seviyoruz. Belki de TEDx sürecinde ilk defa bir başbakan TEDx Konuşmacısi olacak. Toplantının gençlere model olmasını temenni ediyorum" dedi.

İnsanlık tarihinin olmazsa olmazı Türkler, Türkleri çıkarırsak yazacak tarih bulamayız diyerek konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım; Bu kürsüye çıkıp konuşmak da cesaret istiyor. Çünkü siz burada konuşurken karşınızda oturan insanlar doğru mu söylüyorsunuz yanlış mı anında sorgulayabilir, şimdi siyasette zor bilim adamı da olmak zor yönetici olmak daha da zor, her şey zor ve şeffaf. Kamu adına yetki kullananların da işlerini daha güzel yapmasına vesile olur. Üniversite eğitiminin dünyadaki ve Türkiye'deki durumu ile ilgili konuşan Yıldırım; Bizim dönemden önce ülkemizde 76 Üniversite vardı şu an 208 Üniversite var. Zaman zaman çok Üniversite açıldı diye eleştiriler var. Güney Kore'ye bakalım 500 e yakın Üniversite var Rusya'da 3 bine yakın Üniversite var. 76 Üniversite varken Üniversiteye erişimde dünyada sondan beşinciydik. Üniversite küresel düşünme analitik düşünme becerisi kazandırıyor hangi işi yaparsanız yapın çok daha kapsamlı alternatifli düşünme melekesi kazanıyorsunuz.

Yapay zekâ özünde sizin hamalınız. Tekrar eden işler varsa istediğiniz kadar yapıyor. Onun bir algoritması var. Giriş çıkış arada bir sürü işlemler var. Bir diyagram. O diyagram işin özünü temsil ediyor. Bu algoritma bizim özümüze cereyan eden işlemlerin kağıda dökülmüş hali. Process dediğimiz işin çok küçük bir kısmını yapıyor bilgisayarlar henüz insan beynine ulaşmış değil. Gözde meslekler ne olacak 3 boyutlu üretim teknikleri, robotik mühendisliği yapay zeka ile çalışıyor, metaverse dediğimiz hadisede geleceğin önemli alanlarından. Dijital veri kontrolörü veya dedektifi drone pilotluğu. Bunlar yeni iş alanları kayıp yok dönüşüm var. Dünyanın bize ayak uydurmasını beklemek büyük saflık olur değişimi ıskalamamız lazım. Son 20 yılda e devlet e tapuyu yaptık. Vatandaşın devletin kapısında ömür geçirmeden yapacağı işleri elektronik formata geçirdik. 2009 da e devlet tanıtımı yaparken herkes yüzümüze baktı. Böyle başladık ama böyle mi bitti? Pasaport alacaksınız tuşa basıyorsunuz, zihniyet dönüşümü olmadan. E dönüşüm tek başına ise yaramıyor" diyerek konuşmalarını tamamladı.

Programda konuşmaların ardından çeşitli sektörlerde başarı sağlamış kişiler tarafından sunumlar yapıldı.