Erzurumlu İbrahim Hakkı Kimdir? Erzurumlu İbrahim Hakkı Şiirleri, Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Erzurumlu İbrahim Hakkı kimdir, 1703 senesinde Erzurum'da doğmuş, 1780'de de vefat etmiş bir insandır. İbrahim Hakkı, olgun bir düşünür olarak bilinmektedir. Yetmiş ikiden fazla eseri vardır. Şiirlerini İlahiname adı etrafında birleştiren İbrahim Hakkı, ünlü eseri Marifetname'de çağının jeolojiden astronomiye, fizyolojiden psikolojiye kadar birçok bölümdeki bilgilerini toplayarak bütün haline getirmiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı şiirleri arasında en bilinen eseri Marifetname'dir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Şiirleri, Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

İbrahim Hakkı, 1701 senesinde Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Osman Efendi isimli bir şeyhin çocuğu olarak bilinmektedir. Babası saygı duyulan ve tanınan bir mutasavvıftı ve İbrahim Hakkı'yı güzel bir öğretim hayatıyla büyütmeyi amaç edindi. İbrahim Hakkı daha 9 yaşındayken babası ile Siirt'e gitti ve Tillo Köyü'ndeki Kadiri Seyhi Ismail Fakirullah'a bağlandı. 1735 senesinde memleketi olan Erzurum'a geri döndü. Toplamda üç kere hacca gitmiş ve Arabistan ve Mısır'ı dolaşmıştır. 1780 yılında ise dünyaya gözlerini kapatmıştır. Kısaca, İbrahim Hakkı hangi dönem insanı konusunda açıklık getirmek gerekirse, İbrahim Hakkı, 18 Mayıs 1703, ö. 22. Haziran 1780 dönemi yazarıdır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname isimli kitabında insanlara önce etraflarındaki eşyayı, daha sonra kendilerini ve en sonunda ise Tanrı'yı öğretmeyi amaçlıyordu. Eserin içerisinde yer alan Kıyafetname isimli bölümde bir çeşit görgü bilimi kabul edilmektedir. Erzurumlu İbrahim Hakkı, küçük çevresi içerisinde tasavvufu öğrenmiştir. Derin düşüncesiyle cisimlerin birleşmesini, hayatın varoluşunu, cinslerin gelişmesini taze bir bakışla ortaya çıkarmıştır. Ey aziz, iyilerin safında yer almak için; itikadı düzeltmek, namazları vaktinde kılmak, şehvetin arzularını unutmak, (Allah'ın) sıfatları(nı) bilmek ve zat-i ilahiyi sevmekle olur. Dünya ile olan gönül zarardadır. Mevla ile olan gönül temiz ve ne güzeldir. Gafilin kalbi dünyaya bağlıdır. Bu da Erzurumlu İbrahim Hakkı sözleri arasından bir tanesi olarak bilinmektedir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya göre, bütün varlık küre şeklini almıştır: "Alemin her ne tarafına nazar olunsa şekli muhaddep görünür." "Arzda ve semada müşahede olunan bütün şekiller yuvarlaktır". Einstein'ın bu düşüncesi ondan çok fazla zaman sonra matematiksel yollardan gösterilmiştir. İlmi Aşkın Mahiyeti, Tasavvuf Ehlinin Mahiyeti, Sabrın Mahiyeti, Mevla Aşkına Varma Mahiyeti, Alemin Yaratılış Mahiyeti gibi birçok Erzurumlu İbrahim Hakkı şiirleri vardır. Bunların yanı sıra Erzurumlu İbrahim Hakkı şiirleri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Tefvizname şiirine küçük bir örnek gösterelim;

Hak şerleri hayr eyler

Zan etme ki ğayr eyler

Ârif ânı seyr eyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Sen Hakka tevekkül kıl

Tefvîz it ve râhat bul

Sabr eyle ve râzı ol

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Kalbin Âna berk eyle

Tedbîrini terk eyle

Takdîrini derk eyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…