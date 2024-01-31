Eski Dilde Evlenme - Bulmacada Eski Dilde Evlilik Ne Demek?

Eski dilde evlenme hakkında pek çok ifade yer alır. Evlenme kelimesinin karşılığı da eski Türkçede yer alan en popüler kelimelerden bir tanesidir. Bugün evlilik gibi yaygın ve popüler bir eylemin eski Türkçedeki karşılığı da merak edilebilir. Bazı kişiler tarafından hatırlansa da çoğu eski kelime bugün unutulmaya başlanmıştır. Bulmacada eski dilde evlilik ne demek gibi sorular da eski kelimelerin hatırlanmasına vesile olmaktadırlar.

Eski Dilde Evlenme

Eski dilde evlenme kelimesinin bir karşılığı bulunmaktadır. Eski sözlükler incelendiğinde görülür k, tıpkı evlenme kelimesinde olduğu gibi bugün kullanılan pek çok kelimenin eski hali vardır. Eski dile hâkim olmak daha kapsamlı düşünebilmeyi ve Türk kültürüne daha fazla hâkim olmayı sağlayacaktır.

Bulmacada Eski Dilde Evlilik Ne Demek?

Bulmacalarda eski dilde evlilik sorusunun pek çok farklı harf sayısına göre yanıtı bulunmaktadır. Bunlar özetle aşağıdaki şekildedir.

5 Harfli Yanıt

Tören

7 Harfli Yanıtlar

Teehhül

Münkehe

İzdivaç

8 Harfli Yanıt

Tezevvüç

10 Harfli Yanıt