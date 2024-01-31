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Giriş Tarihi: 31.1.2024 09:32 Son Güncelleme: 31.1.2024 09:34

Eski Dilde Evlenme - Bulmacada Eski Dilde Evlilik Ne Demek?

Eski dilde evlenme sorusu, bulmacalarda sorulan en popüler sorulardan bir tanesidir. Evlilik, insanlığın var olduğu ilk anlardan beri süren bir uygulamadır. İnsanlık tarihinde bu kadar önemli bir ifade olan evliliğin eski dillerde de karşılığı yer alır. Eski Türkçede de evlilik kelimesinin bir karşılığı yer almaktadır. Sonuç olarak bulmacada eski dilde evlilik ne demek konusu da bulmacalarda sorulan en popüler ifadelerden bir tanesidir.

Eski Dilde Evlenme - Bulmacada Eski Dilde Evlilik Ne Demek?

Eski dilde evlenme hakkında pek çok ifade yer alır. Evlenme kelimesinin karşılığı da eski Türkçede yer alan en popüler kelimelerden bir tanesidir. Bugün evlilik gibi yaygın ve popüler bir eylemin eski Türkçedeki karşılığı da merak edilebilir. Bazı kişiler tarafından hatırlansa da çoğu eski kelime bugün unutulmaya başlanmıştır. Bulmacada eski dilde evlilik ne demek gibi sorular da eski kelimelerin hatırlanmasına vesile olmaktadırlar.

Eski Dilde Evlenme

Eski dilde evlenme kelimesinin bir karşılığı bulunmaktadır. Eski sözlükler incelendiğinde görülür k, tıpkı evlenme kelimesinde olduğu gibi bugün kullanılan pek çok kelimenin eski hali vardır. Eski dile hâkim olmak daha kapsamlı düşünebilmeyi ve Türk kültürüne daha fazla hâkim olmayı sağlayacaktır.

Bulmacada Eski Dilde Evlilik Ne Demek?

Bulmacalarda eski dilde evlilik sorusunun pek çok farklı harf sayısına göre yanıtı bulunmaktadır. Bunlar özetle aşağıdaki şekildedir.

5 Harfli Yanıt

  • Tören

7 Harfli Yanıtlar

  • Teehhül
  • Münkehe
  • İzdivaç

8 Harfli Yanıt

  • Tezevvüç

10 Harfli Yanıt

  • Müta Nikahı

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Eski Dilde Evlenme - Bulmacada Eski Dilde Evlilik Ne Demek?
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