Etekleri Zil Çalmak Ne Demek? Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Anlamı ve Cümle İçinde Örneği

Yaşanılan bir durumdan ötürü aşırı mutlu olmak, hoşnut kalmak gibi anlamları ifade eden etekleri zil çalmak deyiminin anlamı merak ediliyor. Bilindiği üzere; dilimizde deyim ve atasözleri cümlelerin pekiştirilmesi, anlamın bütünleşmesi ve ifade edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Etekleri zil çalmak deyimi de sıkça tercih edilen ve kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Bu başlık altından; etekleri zil çalmak deyiminin anlamına ulaşabilirsiniz. İşte TDK Açıklaması ve Cümle İçinde Örneği.
TDK'ya göre etekleri zil çakmak deyiminin iki anlamı vardır:
Anlamı: Yeni bir habere sevinmek, hoşnut olmak, memnuniyet duymak
Anlamı: Hem heyecanlanmak hem de mutlu olmak.
Etekleri zil çalmak deyimi; bir durumdan ötürü aşırı derecede sevinmek, mutluluktan havalara uçmak gibi anlamları ifade etmektedir.