Etken Fiil Nedir? Etken Fiil Örnek Cümleleri, Ekleri Ve Konu Anlatımı

Etken fiil nedir, fiil konu başlığında merak edilen önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkçe dil bilgisi konuları incelediğini zaman zorlayıcı başlıklardan biri olduğu kabul edilir. Küçük noktalar sayesinde öğrenciler konuya ilişkin tüm bilgileri kavrayabilir. İşte bu noktada yardımcı olacak bazı unsurlar önemlidir. Etken çatılı fiil nedir? Etken fiil örnekleri nelerdir? Etken fiil ve diğer çatı fiiller arasında ne gibi farklar yer alıyor? Hepsi detaylarda…

Etken Çatılı Fiil Nedir?

Etken fiil, fiilde çatı konusunun alt başlıklarından biridir. Etken fiiller, yüklemde belirtilen işi gerçekleştiren öznenin açık bir şekilde ortada olduğu cümlelerin çatı özelliklerini ifade eder. Kısacası etken fiilli cümlelerde gerçek özne yer alır. Bu özne direkt olarak yüklemde gösterilen işi yapar.

Etken çatılı cümleler yüklem ve özne arasındaki ilişki üzerinden belirlenir. Bir cümlenin etken çatılı olup olmadığını ''işi yapan kim?'' sorusu üzerinden anlamak mümkündür. Cevap alınırsa o cümleye etken yapılı fiil demek söz konusu olacaktır.

Etken çatılı fiillerde -n ve -l edilgenlik ekleri yer almaz. Bu eler yüklemde gösterilen işin kim tarafından yapıldığını belirsiz hale getirir. Cümleyi edilgen yapar.

Etken Fiil Örnekleri Nelerdir?

Etken fiil örnekleri nelerdir sorusu üzerinden konuyu daha net anlamak söz konusu hale gelir. Örnek olarak;

Arda top oynarken pencereyi kırdı cümlesi etken bir fiildir. Çünkü eylemin kim tarafından yapıldığı bu cümlede açık bir şekilde ifade edilir. Fakat Evin camı gürültü ile kırıldı cümlesi edilgen çatılı bir cümledir.

Cümlelerin yapısını anlamanız halinde üniversite sınavı ve lise giriş sınavlarında çok daha başarılı olmak söz konusudur. Çatı konusu her ne kadar başta öğrenciler için karışık gelse de aslında konuyu algılamak adına örneklere bakıldığı zaman anlaşılması çok basit olmaktadır. Bu nedenle örnekleri incelemek ve bol bol soru çözmek pratik yapma noktasında etkili olur.