Etnisite Ne Demek? Sosyoloji Terimi Olarak Etnisite Nedir, Ulustan Farkı Ne?

Etnisite ne demek sorusu günümüzde ulus kelimesi ile çok fazla karıştırılan bir kavramdır. Etnisite Örnekleri, bir bölgede bulunan kişilerin kültür, ulus, uyrukluk, dil, soy, akrabalık, din, sömürgecilik, kölelik, azınlıklar gibi kavramlarının bir araya gelmesi ile bulunur. Etnisite ve ulus farkı, etnik köken ve kökenin farklı türde insanlarıyla açıklanabilir. Etnisite kelimesinin anlamı nedir, sorusu birçok insanın aynı bölgede yaşarken farklı etnik kökenlerden geldiğini akıllara getirir.

Etnisite Ne Demek?

Dilimizdeki karşılığı budunsal olan etnisite kavramı kişilerin etnik kökenlerinin benzerlikleriyle ortaya çıkmıştır. Yani, bir ulustaki insanlar farklı etnik kökenlerden geldiği için etnisite ve ulus kavramlarının farklıdır. Etnisite kişinin dil, din, ırk, soy, ulus ve kültür gibi özelliklerinin benzer yanları bir araya gelerek tespit edilir. Örneğin; İstanbul şehrinde çok fazla etnisite örnekleri bulunur. İstanbul Türkiye deki en kalabalık şehirdir. Bu şehir içinde sadece Türkleri barındırmaz. Dilleri, dinleri, ırkları, kültürleri, soyları ve bunun gibi birçok özelliği farklı olan insanlar bir arada yaşar.

Etnik köken farklılıkları olan şehirler etnisite bakımından zengin şehirlerdir. Genellikle ülkelerin sınırlarında bulunan şehirler etnisite bakımından zenginliklerini korur. Buna örnek olarak, Mardin şehri örnek verilebilir. Bunun yanı sıra endüstri, turizm ve tarım bakımından gelişmiş şehirlerde etnisite bakımında gelişmiştir. Buna örnek olarak, İstanbul, Adana, Diyarbakır ve Antalya verilebilir.

Sosyoloji Terimi Olarak Etnisite Nedir?

Ulus devlet oluşumu, sonrasında etkili olan belirli bir etnik kökenin hâkim hale getirilir. Hâkim etnik köken, sahip olduğu kültürel ve toplumsal özellikleri nedeniyledir ki bir ulusun siyasal oluşumunda ön planda yer alacaktır. Zira öncelikli olarak belirli bir etnik köken belirlenir daha sonra ise bu etnik kökene uygun bir ulus kavramsallaştırması ve siyasal formülasyon şekillendirilir.4 Bu bağlamda bir etnik kimlik olgusu üzerinde vurguda bulunmak gerekir. Çünkü etnik kimlik, özellikle toplumda kargaşa zamanlarında birleştirici rol oynar ve öne çıkarılır, fakat özellikle modern zamanlarda ortak etnik köken 'ulusal kimlik' oluşumu için yeterli olmamaktadır. Yine etnik kimlik, topluluğun kendisini bir devlet yapısı içinde örgütleyecek bir organizasyon yeteneğine sahip olması gerekmeksizin, neredeyse verili olarak sahip olduğu özellikler olarak ifade etmek mümkündür.

Etnisitenin Ulustan Farkı Ne?

Ulus, siyasal olarak örgütlenmiş biçimde ve belli bir toprak üzerinde bir arada yaşayan, ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı ve kültürel özellikler yönünden ortaklık gösteren en geniş insan topluluğuna denir. Etnisite ise bir ulusun içindeki yaşayan, ekonomik yaşam, dil, tarih, ruhsal yapı ve kültürel özellikler bakımından insanları gruplandırmaya yarar. Bu nedenle ulusun etnisite kavramını içinde barındırdığını ve dallanmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle etnisite kavramı ulustan farklıdır.