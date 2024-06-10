‘EUPeace Strateji Forumu ve Yönetim Kurulları’ ÇÜ ev sahipliğinde Türkiye’de yapılacak

Avrupa'dan 8 üniversitenin, Türkiye'den de Çukurova Üniversitesi'nin yer aldığı European University for Peace, Justice, and Inclusive Societies (EUPeace) Projesinin 'Strateji Forumu ve Yönetim Kurulları' Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde Nisan 2025'de Türkiye'de yapılacak. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Avrupa Üniversiteler İş Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edilen projenin hedefinin Avrupa'da ve dünyada barış, adalet ve kapsayıcı toplumlar yaratmak olduğuna dikkati çekerek, projeyi çok önemsediklerini söyledi.

EUPeace projesinin aylık değerlendirme toplantısı Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel başkanlığında yapıldı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Neslihan Boyan ve Genel Sekreter Dr. Mehmet Cingöz'ün de katıldığı toplantıda EUPeace projesi yürütme ekibinde yer alan Prof. Dr. Zuhal Okan, Prof. Dr. Aslı Ilgıt, Doç. Dr. İlke Şanlıer ve Duygu Bahçekapılı projede halihazırda devam eden etkinlikler ve Çukurova Üniversitesinin farklı birimlerinin katkıda bulunduğu iş paketlerindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Projeyle ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Tuncel, yürütücülüğünü Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Okan'ın yaptığı 14.400.000 € bütçeli proje süresinin 4 yıl olduğunu ama bu projenin yeni projelerle desteklenerek devam edeceğini söyledi. Prof. Dr. Tuncel, temel amacının yarının vatandaşlarına barış, adalet ve kapsayıcı toplumlar yaratma sürecinde gerekli bilgi ve donanımı kazandırmak olan projede Türkiye'yi temsilen Çukurova Üniversitesi olarak yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Tuncel, "Proje ortağı olan 8 Avrupa Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi öğrencileri EUPeace projesi kapsamında kendi üniversiteleri dışındaki proje ortağı olan üniversitelerde de eğitim alacaklar. Bu öğrencilerimiz için büyük bir deneyim ve fırsat sağlayacak" dedi.