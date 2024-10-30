Ev işleri, çocuğu hayata hazırlıyor

Herhangi bir el becerisi üzerine çalışan çocuğun odaklanma ve dikkat becerileri daha hızlı gelişiyor. Okullarda ve evde yapılan el işleri çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlıyor. Uzmanlar, çocuğun bir el işini tamamladığında hem bunu tamamlamış olmanın keyfini yaşadığını hem de öz yeterlilik duygularının pekiştiğini belirtti. SABAH'a konuşan Çocuk Gelişimi Uzmanı Pınar Demir Asma, evdeki günlük rutin işlere çocuğun dâhil edilmesi gerektiğini söyledi."Çocuğun evde de ev işi yapması önemlidir. Çünkü çocuğun en güvende olduğu ve rahat hissettiği ortam evidir" diyen Asma, çocuklara yaptırılabilecek ev işleri konusunda şu önerilerde bulundu:Evdeki hemen hemen bütün günlük rutin işlerde çocuğun dâhil edilmesi mümkündür. Kendi yatağını toplatın, alışveriş listesi oluşturmasını sağlayın, kahvaltı hazırlamasına imkân verin.Aile bütün bunları baskıcı şekilde değil de oyunlaştırarak ve oyun içerisinde çocuğa sunmalıdır. Çünkü çocuğun iletişim dili oyundur.Ev işlerinde yapılan seçim ve tercihlerde çocuğun kendi başına karar alması desteklenmeli, onun yaratıcılığına ve fikirlerine saygı duyulmalıdır. Bu durum çocuğun tek başına karar ve sorumluluk alma becerilerini destekleyecektir.Çocuk yerine getirdiği ev işlerinden sonra takdir edilmeli ve değer gösterilmeli, eleştiriden kaçınılmalıdır.Ebeveynler çocukların ev işlerine katılımlarında cinsiyet ayrımı yapmamalı, eşitlikçi bir tutum benimsemeli ve ebeveynlerin kendileri de çocuklarına örnek, iyi birer rol model olmalıdır.