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Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:05 Son Güncelleme: 28.11.2022 10:10

Evsel atıklar fayda sağlayan ürünlere dönüşüyor

“1. Biyolojik Atıktan Biyomateryal Eldesi ve Biyomedikal Uygulamalar Çalıştayı”nda evsel atıkların dönüştürülmesi ile çevre kirliliğinin azaltılmasının ciddi bir ekonomik kazanç sağlanabileceği vurgulandı. YDÜ Mükemmeliyet Merkezi Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi ile Çevre Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayda doğru bir şekilde ayrıştırılmayan evsel atıkların önemli oranda çevre kirliliğine neden olduğu gibi halk sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturulduğu kaydedildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Evsel atıklar fayda sağlayan ürünlere dönüşüyor

"1. Biyolojik Atıktan Biyomateryal Eldesi ve Biyomedikal Uygulamalar Çalıştayı"nda evsel ve biyolojik atıkların dönüştürülmesiyle elde edilebilecek faydalar masaya yatırıldı. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan'ın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tatlısu Bölgesinde gerçekleştirilen "Tatlısu Pilot Bölge Sıfır Atık" projesinin sonuçları da değerlendirildi. YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden, Tatlısu bölgesinde gerçekleştirilen "Tatlısu Pilot Bölge Sıfır Atık" projesinin bölgede atık yönetimi konusunda çok başarılı sonuçların ortaya çıktığını kaydetti.

Evsel atıkların ülke ekonomisine katkı koyabilecek çok değerli kaynak olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özge Özden, farklı atık tiplerini konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tatlısu Bölgesi'nde gerçekleştirdikleri projede atık yönetimi konusunda çok başarılı olunduğunun altını çizen Prof. Dr. Özden, mutfak atıklarından bahçe kompostu yapımı konusunda bir de bilimsel sunum gerçekleştirdi.

YDÜ Doku Mühendisliği ve Biyomateryaller Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Terin Adalı ise, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ortaya koydukları organik atık ile yapılan vücuda uyumlu iskeleler, ilaç salınım sistemleri ile ilgili bilgiler paylaşarak biyo uyumlu materyallerin organik atıktan elde edilmesinin önemine vurgu yaptı.

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Evsel atıklar fayda sağlayan ürünlere dönüşüyor
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