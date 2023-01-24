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Giriş Tarihi: 25.1.2023

Fabrika gibi üreten liseler

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Fabrika gibi üreten liseler
İstanbul Esenyurt'ta meslek liseleri ile çok programlı Anadolu liseleri adeta fabrika gibi üretim yapıyor. Öğrenciler ise toplam 7 okulda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Döner Sermaye İşletmeleri' uygulaması kapsamında hem mesleklerini öğrenerek tecrübe kazanıyor hem de para kazanarak aile ekonomilerine destek oluyor. SABAH'a konuşan Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, "Kamera tesisat kurulumundan cıvata üretimine, endüstriyel temizlik malzemeleri üretiminden elektrikli ev aletleri bakım onarımına, yemek üretim ve servisinden, kaçak akım rölyesi bakım onarımına kadar birçok alanda üretim yaparak ilçemiz ve ülkemiz adına anlamlı bir katma değer sağlıyor" dedi. Yener, Esenyurt'ta hayata geçirdikleri birçok projeyle 'Eğitimde Türkiye Yüzyılı'na hazır olduklarını ifade etti.
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Fabrika gibi üreten liseler
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