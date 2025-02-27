Fatsa Gezilecek Yerler - Fatsa’da Gezilecek En Güzel Tarihi Turistik Mekanlar

Zengin mutfak kültürü, sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları ve tarihi noktaları ile Fatsa, Karadeniz'in gezilecek en özel bölgelerinden biridir. Bu ilçeyi ziyaret etmeyi planlayanlar için keşfedilmesi gereken birçok doğal ve tarihi güzellik bulunmaktadır. Fatsa gezilecek yerler listesini oluşturmak daha düzgün bir gezi planı yapılmasını sağlar. Fatsa'da gezilecek en güzel tarihi turistik mekanlar konusu da gezi planı yapılırken göz gezdirilmesi gereken bir konudur.

Fatsa Gezilecek Yerler

Bolaman Kalesi – Osmanlı döneminden kalma, deniz kıyısında yer alan tarihi bir kale.

Gaga Gölü – Çam ağaçlarıyla çevrili, doğa yürüyüşleri ve piknik için ideal bir göl.

Fatsa Sahili ve Yürüyüş Yolu – Karadeniz manzarasına karşı yürüyüş yapabileceğiniz huzurlu bir alan.

Çınar Parkı – Şehrin merkezinde yer alan, dinlenme ve sosyalleşme için popüler bir park.

Yalıköy Plajı – Denize girmek ve güneşlenmek için sakin ve temiz bir sahil.

Uzunkum Tabiat Parkı – Doğa yürüyüşleri ve kamp için elverişli bir tabiat alanı.

Aslancık Yaylası – Serin havası ve geniş çayırlarıyla doğa tutkunları için keyifli bir rota.

Derbent Şelalesi – Ormanın içinde saklı kalmış, fotoğrafçılar için harika bir şelale.

Küçük Ev Fatsa – Yeşillikler içinde, nostaljik bir atmosfer sunan küçük bir mekan.

Göreği Mağarası – Gizemli oluşumlarıyla keşfedilmeye değer bir doğal mağara.

Şahinkaya Tepesi – Muhteşem Karadeniz manzarası sunan bir seyir noktası.

Fatsa'da Gezilecek En Güzel Tarihi Turistik Mekanlar