Fen lisesi öğrencileri plaket ve hediye ile ödüllendirildi

2021 YKS sonuçlarına göre lisans programlarına yerleşen ve Türkiye geneli ile Kırıkkale'de çeşitli dereceler elde eden fen lisesi öğrencileri, Kırıkkale Fen Lisesi Müdürü Barış Küçük ve Osmangazi Fen Lisesi Müdürü Ahmet Özbayrak, Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etti.

Sıralamada ilk 1000'e giren öğrencileri makamında kabul eden Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrencileri plaket ve hediye ile ödüllendirdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tüfekçi, elde ettikleri başarıdan dolayı öğrencileri tebrik etti.

Kentteki lise öğrencileri arasından ilk 1000'e girerek derece yapan öğrencilerle ilgili bilgiler veren Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada, "2021 yılı YKS sonuçlarına göre Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazanan Mustafa Bahattin Bozan sayısalda Türkiye 3.sü ve Kırıkkale 1.si, Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazanan Burak Umay sayısalda Türkiye 620.si ve Kırıkkale 3.sü, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Türkiye 336.sı ve Kırıkkale 2.si, eşit ağırlıkta Koç Üniversitesi İşletme bölümünü kazanan Nazım Emin Ata Türkiye 119.su ve Kırıkkale 1.si, ODTÜ Matematik bölümünü kazanan Hasan Ali Çobankaya sayısalda Türkiye 891.si ve Kırıkkale 4.sü, Koç Üniversitesi psikoloji bölümünü kazanan Betül Karaağaç eşit ağırlık Türkiye 503.sü ve Kırıkkale 3.sü oldu.

Öte yandan Osmangazi Fen Lisesi öğrencilerinden de ilk 1000'e giren Koç Üniversitesi İşletme bölümünü kazanan Ömer Faruk Dedebal eşit ağırlıkta Türkiye 287.si ve Kırıkkale 2.si, Bilkent Üniversitesi İngilizce Matematik bölümünü kazanan Burak Sefa Baraklı Türkiye 938.si ve Kırıkkale 2.si oldu." dedi.

Bu yıl da eğitim öğretim sonucunda önemli başarılar elde edeceklerini belirten Tüfekçi şöyle konuştu:

"YKS sonuçlarına göre ilk 1000'e giren öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür ediyorum. Bu öğrencilerimizin yanı sıra ilk 1000 ve sonrasında da farklı dereceler elde eden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu yıl da önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Eğitim öğretime uyum süreci ile başlamış olduk ve 6 Eylül tarihi itibariyle de tüm kademelerde tam zamanlı olarak eğitim öğretime başlamış olacağız. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli bir adım atarak eğitimin adeta fotoğrafını çekerek başlamış olduk. Okullarda görev yapan öğretmenlerimiz ve Kırıkkale Üniversitesinden akademisyenlerin de katılımı ile bir çalıştay ile eğitime başladık. Çalıştay raporlarına göre hem kent genelinde hem de Türkiye geneline örnek olacak sonuçlara göre stratejiler belirlemiş olacağız. Bu da bizlere daha güzel sonuçlar ve daha yüksek başarılar olarak dönüşünün olacağı kanaatindeyim."

Ziyaret, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından son buldu.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.