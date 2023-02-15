Feragat Ne Demek? Feragat Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Feragat ne demek araştırması için öncelikle TDK sözlüklerini kullanabilirsiniz. Haktan feragat etmek nedir sorusuna da bu sözlüklerde cevap bulacaksınız. Feragat nasıl yazılır sorusu için ise dil bilgisi kaynaklarını kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Feragat cümle içinde kullanımı nasıl sorusuna cevap bulduğunuzda kelimenin ifade ettiği anlamı daha iyi anlayabilirsiniz. Feragat kökeni ne gibi konu ile ilgili merak uyandıran soruların cevapları yazımızın devamında.

Feragat Ne Demek?

Feragat Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu kelime zaman içerisinde Türkçede de yaygın kullanılan bir sözcük halini almıştır. Feragat kelimesi, "bir kişinin kendi rızası ile istediğinden vazgeçmesi" anlamına gelir. Bu kelime kişinin maddi bir şeyden vazgeçmesini ifade edebileceği gibi manevi bir duygudan vazgeçmeyi de ifade eder. Feragat kelimesi günlük hayatta da yaygın olarak kullanılır.

Feragat etmek ya da feragat göstermek, aynı zamanda hakkından vazgeçerek fedakarlık göstermek anlamına da gelir. TDK kaynaklarındaki tanım incelendiğinde ise feragat kelimesi "kişinin hakkından vazgeçmesi, el çekmesi" olarak tanımlanmıştır.

Feragat Cümle İçinde Kullanımı Nasıl?

Feragat kelimesi yalın şekilde kullanılabileceği gibi feragat etmek gibi yardımcı fiil ile de kullanılabilir. Haktan feragat etmek kelimesi de bu kapsamda değerlendirilebilir. Söz konusu kelimenin cümle içinde kullanımı incelendiğinde ifade ettiği anlam çok daha iyi anlaşılacaktır. Bu kapsamda aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz.