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Giriş Tarihi: 29.9.2021 09:38

Fert eş anlamlısı nedir? Fert kelimesinin eş anlamlısı

Fert eş anlamlısı nedir? Fert kelimesinin eş anlamlısı

Dilimizde önemli bir yer tutan fert kelimesinin eş anlamlısı da konuşma dilinde tercih edilebiliyor. Eş anlamlı kelimelerin genellikle bir Türkçe karşılığı olmaktadır. Bu yüzden bazı kelimelerin eş anlamlısı zamanla daha çok kullanılabiliyor. Fert kelimesi de bu kelimelere örnek gösterilebilir. Eskiden halk arasında daha çok kullanılan bu kelime resmi kurumlarda daha sık kullanılmaktadır. Fert kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte ayrıntılar…

Fert kelimesinin kökeni Arapçaya dayanmaktadır. Bu yüzden birden fazla anlam ilişkisi barındıran bir kelimedir. Ayrıca fert kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Fert kelimesinin diğer ilginç yanı da günümüzde eş anlamlısının daha fazla kullanılmasıdır.

FERT KELİMESİNİN ANLAMI

Resmi kurumlarda sıklıkla kullanılan bir kelime olan fert kelimesinin anlamı da merak uyandırmaktadır. Öncelikle dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre fert kelimesinin anlamı: ''Doğa içerisinde türü oluşturan tek varlıklardan her bir tanesi'' olarak geçer.

FERT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kendine has özellikleri olan, somut varlık anlamına gelen fert kelimesinin birkaç tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Türkçede fert sözcüğünün bir diğer anlamdaşı 'kişi' dir. Genelde canlı varlıklar için kullanılır. Bununla birlikte fert kelimesi kişi ve birey kelimelerinin yerine rahatlıkla kullanılabilir.

Türk Dil Kurumuna göre fert kelimesi doğadaki canlı varlıkları oluşturan varlıklardan her biri olarak geçmektedir. Bu kelimenin kökeni Arapça olmakla birlikte eskiden daha çok kullanılmaktaydı. Fert kelimesinin başlıca eş anlamlıları kişi ve birey kelimeleridir.

Fert kelimesine benzer kelimeler ise şunlardır:

  • Can
  • Kişi
  • Şahıs
  • Zat

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Fert eş anlamlısı nedir? Fert kelimesinin eş anlamlısı
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