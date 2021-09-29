Fert eş anlamlısı nedir? Fert kelimesinin eş anlamlısı

Fert kelimesinin kökeni Arapçaya dayanmaktadır. Bu yüzden birden fazla anlam ilişkisi barındıran bir kelimedir. Ayrıca fert kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Fert kelimesinin diğer ilginç yanı da günümüzde eş anlamlısının daha fazla kullanılmasıdır.

FERT KELİMESİNİN ANLAMI

Resmi kurumlarda sıklıkla kullanılan bir kelime olan fert kelimesinin anlamı da merak uyandırmaktadır. Öncelikle dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre fert kelimesinin anlamı: ''Doğa içerisinde türü oluşturan tek varlıklardan her bir tanesi'' olarak geçer.

FERT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kendine has özellikleri olan, somut varlık anlamına gelen fert kelimesinin birkaç tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Türkçede fert sözcüğünün bir diğer anlamdaşı 'kişi' dir. Genelde canlı varlıklar için kullanılır. Bununla birlikte fert kelimesi kişi ve birey kelimelerinin yerine rahatlıkla kullanılabilir.

Türk Dil Kurumuna göre fert kelimesi doğadaki canlı varlıkları oluşturan varlıklardan her biri olarak geçmektedir. Bu kelimenin kökeni Arapça olmakla birlikte eskiden daha çok kullanılmaktaydı. Fert kelimesinin başlıca eş anlamlıları kişi ve birey kelimeleridir.

Fert kelimesine benzer kelimeler ise şunlardır: