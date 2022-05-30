Fetih Sporfest 35 üniversitenin katılımıyla gerçekleşti

'FATİH SU SPORLARI MERKEZİ OLACAK'

Ödül töreninde konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Haliç'teki tesislerimizde ilk defa üniversiteler arası bir organizasyona evsahipliği yaptık. Coşkuyla, centilmence, sportmence bir festival oldu. Katılan ve ödül alan tüm takımlarımızı, sporcularımızı, gençlerimizi kutluyorum. Spor alanında ciddi altyapı oluşturduk ve tesisler kazandırdık. Özellikle Haliç'te yer alan kano ve kürek spor merkezleri de bunların başında geliyor. Binlerce gencimiz istifade ediyor. Su sporları için özellikle Haliç bölgesi İstanbul'da gizli bir hazine. Fatih yaptığımız spor tesisleriyle su sporlarının da merkezi haline gelecek" dedi.