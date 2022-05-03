Film yönetirken izleyicilerin duygularına hitap etmek gerek

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) ortaklığında gerçekleştirilen "Ekran İçin Görsel Hikaye Tasarımı Atölyesi", öğrencileri ile konunun uzmanı akademisyen ve sektör profesyonlerini bir araya getirdi.

İstanbul Işık Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Nalan Büker'in katılımı ile gerçekleştirilen atölyenin moderatörlüğünü ise İLAMER Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Fundalar yaptı.

Fakülte öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği atölye kapsamında Doç Dr. Nalan Büker, görsel hikaye anlatıcılığının ilk insanlardan beri var olduğunu vurgulayarak, "Bir film yönetirken izleyicilerin duygularına hitap etmek gerekiyor. Hayal gücü, izleyenler ve tasarlayanlar açısından görsel hikaye anlatıcılığının en önemli unsurlarından biridir" dedi.

Atölye çalışması sonrasında, Yakın Doğu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve İLAMER Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Fundalar tarafından Doç Dr. Nalan Büker'e teşekkür belgesi takdim edildi. Dr. Fundalar, İLAMER'in, Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altındaki tüm bölüm ve araştırma merkezleri ile disiplinlerarası çalışmalar düzenlediklerini kaydederek, "Bu tarz akademik, kültürel ve sanatsal çalışmaları öğrencilerimizin gelişimlerini dikkate alarak artırmayı hedeflediki ve dış paydaşlarla ortak çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.