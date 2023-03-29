Fırat Üniversitesi “SIR 2023” sıralamasında 16’ıncı oldu

Yükseköğretim ve araştırma kurumlarını araştırma performansı, inovasyon çıktıları ve toplumsal etki olmak üzere 3 ana gösterge grubu üzerinden değerlendiren SCIMAGO 2023 sıralaması açıklandı. Türkiye'deki 134 üniversitenin yer aldığı sıralamada Fırat Üniversitesi oldukça önemli bir başarıya daha imza atarak Türkiye'deki en iyi 16. üniversite oldu. Fırat Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında ise 10. sıraya yerleşme başarısını gösterdi. Alan bazlı sıralamasının da yapıldığı araştırmada Fırat Üniversitesi; Matematik alanında Türkiye'de 4., Bilgisayar Bilimlerinde Türkiye'de 5., Fizik ve Astronomi alanında Türkiye'de 6. ve Veteriner alanında Türkiye'de 8. Sırada yer aldı. Ayrıca Fırat Üniversitesi açıklanan listede Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm üniversiteleri geride bıraktı.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, sıralamayla ilgili açıklama yaparak: ''Ulusal ve uluslararası alanda gösterilen başarılarda öğretim elemanlarının çok büyük katkıları olduğunu belirterek emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti. Fırat Üniversitesi'nin bir araştırma üniversitesi olduğunu, alt yapısını sürekli geliştirdiğini ve araştırmacılara sürekli destek sağladığını ifade ederek Üniversitenin sıralamalardaki yükselişinin devam edeceğine inandığını'' söyledi.

Ertuğrul ÖZDEMİR/SABAH