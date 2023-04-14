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Giriş Tarihi: 14.4.2023 10:26 Son Güncelleme: 14.4.2023 10:32

Fizik alanında dünya bilimine önemli katkılar sunuldu

Evrenin sırlarını çözmek için Avrupa ülkelerinin güç birliği yaparak kurduğu CERN’de ve Çin’de başlatılan BESIII (BEijing Spectrometer) projelerinde hayata geçirilen pek çok araştırmada aktif rol üstlenen YDÜ, fizik alanında dünya bilimine önemli katkılar sunuyor. ABD’li US News & World Report’un fizik alanında dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı listeye KKTC’den giren tek üniversite oldu.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Fizik alanında dünya bilimine önemli katkılar sunuldu

Aynı çalışmada mühendislik alanında dünya genelinde 436'ıncı sırada yer alarak bu alanda Kıbrıs'ın en iyi üniversitesi ve Türkiye'nin en iyi vakıf üniversitesi olarak gösterilen YDÜ fizik alanında ise dünya genelinde 676'ıncı sırada gösterildi. YDÜ, dünyanın en prestijli araştırma merkezlerinden biri olan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) ve BESIII (Beijing Spectrometer) projelerinde gerçekleştirilen pek çok deneyin de parçası.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, mühendislik alanında dünya genelinde 436'ncı sırada yer alarak mühendislikte Kıbrıs'ın en iyisi ve Türkiye'nin ise en iyi vakıf üniversitesi olarak gösterildiğini belirterek, "Fizik alanında dünya genelinde 676'ıncı sırada yer aldık, ancak daha alacak yolumuz var. Ekibimizin, dünya biliminin en önemli iki projesi CERN ve BESIII'de yürüttüğü çalışmalarla fizik alanında da dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasındaki yerimizi alacağız" dedi.

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Fizik alanında dünya bilimine önemli katkılar sunuldu
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