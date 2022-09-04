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Giriş Tarihi: 4.9.2022 11:39 Son Güncelleme: 4.9.2022 11:39

Flemenkçe Alfabe Harfleri - Flemenk Alfabesi Harf Sırası, Okunuşları, Yazılışları ve Türkçe Karşılığı

Flemenkçe Alfabe Harfleri - Flemenk Alfabesi Harf Sırası, Okunuşları, Yazılışları ve Türkçe Karşılığı

Flemenkçe alfabe için uygun olarak bilinen 2 lehçe vardır. Bu lehçeler Flamanca ve Hollandaca olarak bilinmektedir. Hollanda’da konuşulan Flemenkçe diline ise Hollandaca denir ve burada Hollandaca alfabe bulunmaktadır. Hollanda’da kullanılan Hollanda alfabesi içerisindeki harfler sembolik olmamakla birlikte, Latin alfabesi karakterlidir. İşte, Flemenkçe alfabe harflerinin tümü, Flemenk alfabesinin harf sıraları, okunuşları, yazılışları ve Türkçe karşılıkları.

Flemenk alfabesi, örnek verilecek olunursa İngilizce alfabe ile tamamen aynıdır. Flemenkçe; Avrupa-Hint dil ailesinin Cermen dilleri grubuna mensup olan bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. 26 harften oluşan Flemenkçe harflerin telaffuzları diğer diller gibi farklılık göstermektedir. Bunun sebebi, harf kombinasyonu sebebiyle çeşitli harflerin türemesi ve bu sayede belirli kelimelerin okunuşlarının farklılaşmasıdır. İşte haberimiz...

Flemenkçe Alfabe Harfleri

Flemenkçe'yi resmi dil olarak kabul eden devletler; Hollanda, Belçika, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Surinam, Benelüks, Unasur, Karayip Ortak Pazarı olarak bilinmektedir. Flemenkçe, lehçeleriyle birlikte çeşitli bölgelerde farklılık gösteriyor olsa da, alfabesi ve içerisinde bulunan harflerinde herhangi bir farklılık olmamaktadır. İşte Flemenkçe alfabe harflerinin tümü;

  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
  • k
  • l
  • m
  • n
  • o
  • p
  • q
  • r
  • s
  • t
  • u
  • v
  • x
  • w
  • y
  • z

Flemenk Alfabesi Harf Sırası, Okunuşları, Yazılışları ve Türkçe Karşılığı

26 harften oluşan Flemenk alfabesinin harf sırası Türkçe alfabesinde ve Latin alfabesinde olduğu üzere, aynı şekilde olmaktadır. Flemenk alfabesi harf sırası soldan sağa ilerleyecek şekilde şu biçimdedir; '' a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, w, y, z''

Ayrıca, Flemenk alfabesinde yer alan harflerin yazılışları Türkçe alfabedeki ile birebir aynı olmaktadır. Fakat, Flemenk alfabesinde yer alan harflerin okunuşları ve Türkçe karşılıklarını örnek olarak verilmesi gerekir ise, şu şekildedir;

  • a = a
  • b = bey
  • c = sey
  • d = dey
  • e = ey
  • f = ef
  • g = gey
  • h = ha
  • i = ii
  • j = yey
  • k = ka
  • l = el
  • m = em
  • n = en
  • o = o
  • p = pey
  • q = kü
  • r = er
  • s = es
  • t = tey
  • u = ü
  • v = fey
  • x = iks
  • w = wey
  • y = ay (Griekse ay)
  • z = zet

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