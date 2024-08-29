Florya Atatürk Deniz Köşkü Nerede, Hangi İlçede? Atatürk Deniz Köşkü Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Florya Atatürk Deniz Köşkü, hem İstanbul'un tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için hem de Atatürk'ün izini sürmek isteyenler için mutlaka görülmesi gereken bir mekandır. Kolay ulaşılabilir konumu ve denizle iç içe olan yapısıyla, ziyaretçilerine hem tarihi bir yolculuk hem de doğayla baş başa kalma imkanı sunar. Florya Atatürk Deniz Köşkü nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular buraya gidebilmek için mutlaka bilinmesi gereken sorulardan birkaçıdır.

Florya Atatürk Deniz Köşkü Nerede, Hangi İlçede?

Deniz Köşkü, İstanbul ilinin Bakırköy ilçesi sınırları içerisindedir. Köşk, Florya semtinde yer almaktadır. Bakırköy ilçesine bağlı Basınköy Mahallesi sınırları içerisindedir. Köşk İstanbul Caddesi üzerindedir.

Köşk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'e özel olarak inşa ettirilmiştir. Mustafa Kemal'in İstanbul iline olan ilgisinden dolayı sık sık İstanbul'a ziyaret gerçekleştirmesi, kendisine özel bir köşkün yapılmasını ve şahsına armağan edilmesini gerekli kılmış. Dönemin İstanbul Belediye başkanı tarafından 1935 senesinde inşa ettirilmeye başlanmıştır.

Atatürk Deniz Köşkü Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Buraya toplu taşıma veya hususi aracınız ile rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Toplu Taşıma İle Gidecekler;

Marmaray ile Gidecekler;

Gebze – Halkalı arası hizmet veren hatta binip FLORYA durağında inerek ulaşabilirsiniz.

Florya – Yeni Bosna arasında işleyen 73B- BN1- BN2 otobüslerine binerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Arabası olanlar için Çekmece İstanbul caddesinden Atatürk çiftlik ormanı tarafına doğru gitmeleri yeterli olacaktır.