FSMVÜ’de öğrencilerin yüzde 98’ı burslu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında İstanbul'da kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi. Üretken ve vizyoner nesiller yetiştirmek misyonuyla başladığı eğitim yolculuğunu aynı heyecanla sürdüren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman (Mimar Sinan) Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı ve Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 mazbut vakfın himayesinde bulunan gerçek bir vakıf eseri olarak misyonunu koruyor. Kurulduğu günden bu yana tüm öğrencilerini çeşitli burs ve indirimlerle ödüllendiren ve mevcut öğrencilerinin yüzde 98'inin burslu olduğu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, geniş burs olanaklarıyla dikkat çekiyor. Kütüphane hizmetlerine büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, çağın gerekliliklerini takip ederek en güncel bilgileri öğrencilerine ulaştırıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre üniversiteler arasında öğrenci başına düşen yayın sayısı bakımından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, ilk sıralarda yer almasıyla fark yaratıyor.Üniversite, vakıfların eğitim amaçlarını yerine getirerek, bugünün ve yarının bilim insanlarını, entelektüellerini, profesyonellerini yetiştirmektedir. Şehrin en merkezi ve ulaşılabilir konumlarında bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insanî, ahlâkî değerlere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler yetiştirmekte ve çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlamaktadır. Buradan hareketle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkilemeyi, teknolojik, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.Öğrenciler konferans, sempozyum, seminer gibi akademik etkinliklerin yanında geziler, spor turnuvaları ve atölyelerle çok disiplinli bir eğitim hayatı yaşıyor. Üniversite spor ve sanata verdiği değerle de öğrencilerinin her daim yanında oluyor. Ulusal ve uluslararası alanda başarı kazanan birçok öğrenci maddi olarak destekleniyor, sevinçleri katlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'de ve dünyada bilimsel gelişmelere yön vermek, teknolojik, sosyal, sanatsal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak üzere emin adımlara geleceğe öncü olma yolunda hızla ilerliyor.