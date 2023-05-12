3 bin 700 adet endemik bitki türü üretilerek doğaya kazandırıldı

Kırmızı bültende tür eylem planında yer alan ve evvelki sene Malatya'da yaşanan sel felaketinden dolayı nesli ciddi tehlike altında olan Has Tülübaş bitkisi üzerinde çalışmalar yapan Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Aykut Topdemir ve ekibi, 3 bin 700 adet endemik bitki türünü üreterek doğaya kazandırdılar.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ'ın da katıldığı programla bitki doku kültürü laboratuvarı ve serasında üretilen bitkiler Malatya ve Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerine teslim edilerek doğal lokalitelerinde dikimlerinin yapılabilmesi için gönderildiler.

Bitki doku kültürü laboratuvarında görevli Doç. Dr. Aykut Topdemir, Fırat Üniversitesi tarafından bitki doku kültürü laboratuvar ve serasında yapılan invitro ortamdaki bu tip mikroçoğaltım çalışmaları sayesinde bölgemizde ve ülkemizde yer alan pek çok nesli tehlike altında olan bitkilerin üretiminin yapılarak doğaya kazandırılması işlemlerine devam edileceğini belirtti.