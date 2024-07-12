FÜ’de 15 Temmuz konferansı düzenlendi

Konferansa konuşmacı olarak katılan Fırat Üniversitesi İnsani ve Toplum Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Aksın, Türk Tarihinde meydana gelen darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa; Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Evren, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konferansın ardından Fırat Üniversitesi Kültür Park'ta 15 Temmuz tarihinde şehit olan şehitlerin fotoğraflarının ve isimlerinin yer aldığı "Şehitler Yolu" Resim Sergisi gezildi.