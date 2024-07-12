Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri FÜ’de 15 Temmuz konferansı düzenlendi
Giriş Tarihi: 12.7.2024 16:55

FÜ’de 15 Temmuz konferansı düzenlendi

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi işbirliğinde; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla “Türk Tarihinde Darbeler ve 15 Temmuz” konulu konferans düzenlendi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
FÜ’de 15 Temmuz konferansı düzenlendi

Konferansa konuşmacı olarak katılan Fırat Üniversitesi İnsani ve Toplum Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Aksın, Türk Tarihinde meydana gelen darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa; Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Evren, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konferansın ardından Fırat Üniversitesi Kültür Park'ta 15 Temmuz tarihinde şehit olan şehitlerin fotoğraflarının ve isimlerinin yer aldığı "Şehitler Yolu" Resim Sergisi gezildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
FÜ’de 15 Temmuz konferansı düzenlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA