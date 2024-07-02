Galata Kulesi Şiiri Sözleri - Ümit Yaşar Oğuzcan Galata Kulesi Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Acılardan ilham alan Ümit Yaşar Oğuzcan, eserlerinde özlemi yoğun bir şekilde anlatır. O, şiirlerinde ahenk ve ritme önem verir. Dizeleri oluştururken, şiirlerinin müzikal bir akışa sahip olmasına dikkat eder. Eserleri, hayatının çeşitli dönemlerinde yaşadığı deneyimlerin, duygusal iniş çıkışların ve içsel çatışmaların yansımalarıdır. Ümit Yaşar Oğuzcan Galata Kulesi şiiri sözleri, açıklaması ve incelemesi ise bunun güzel bir örneğidir.

Galata Kulesi Şiiri

Pırıl pırıl bir yaz günüydü

Aydınlıktı, güzeldi dünya

Bir adam düştü o gün Galata Kulesi'nden

Kendini bir anda bıraktı boşluğa

Ömrünün baharında

Bütün umutlarıyla birlikte

Paramparça oldu

Bir adam benim oğlumdu...

Gencecikti Vedat

Işıl ışıldı gözleri

İçi

Bütün insanlar için sevgiyle doluydu

Çıktı apansız o dönülmez yolculuğa

Kendini bir anda bıraktı boşluğa

Söndü güneş, karardı yeryüzü bütün

Zaman durdu

Bir adam düştü Galata Kulesi'nden

Bu adam benim oğlumdu

"Açarken ufkunda güller alevden"

Çıktı, her günkü gibi gülerek evden

Kimseye belli etmedi içindeki yangını

Yürüdü, kendinden emin

Sonsuzluğa doğru

Galata Kulesi'nde bekliyordu ecel

Bir fincan kahve, bir kadeh konyak

Ölüm yolcusunun son arzusu buydu

Bir adam düştü Galata Kulesi'nden

Bu adam benim oğlumdu

Küçüktü bir zaman

Kucağıma alır ninniler söylerdim ona

"Uyu oğlum, uyu oğlum, ninni"

Bir daha uyanmamak üzere uyudu Vedat

6 Haziran 1973

Galata Kulesi'nden bir adam attı kendini

Bu nankör insanlara

Bu kalleş dünyaya inat

Şimdi yine bir ninni söylüyorum ona

"Uyan oğlum, uyan oğlum, uyan Vedat".

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN

Galata Kulesi Şiiri Açıklaması

Yahya Kemal Beyatlı'nın Galata Kulesi adlı şiiri, İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi'ni, onun çevresindeki tarihi ve kültürel atmosferi anlatır. Şiirde, kule etrafında dönen zamanın ve değişen hayatın izleri işlenir. Yahya Kemal, geçmişten bugüne gelen kültürel mirası ve bu mirasın günümüzdeki etkilerini ele alır.

Şiirde Galata Kulesi'nin heybeti ve görkemi ön plandadır. Kule, İstanbul'un tarihi dokusunun önemli bir parçası olarak betimlenir. Yahya Kemal, Galata Kulesi etrafında geçen zamanın izlerini, değişen nesilleri ve tarih boyunca yaşanan olayları anlatır. Şair, Galata Kulesi'nin çevresinde şekillenen tarihi ve kültürel mirası vurgular. Kule, İstanbul'un zengin geçmişine tanıklık eden bir sembol olarak öne çıkar.

Galata Kulesi Şiiri İncelemesi

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bu şiiri, şairin oğlu Vedat'ın intiharını anlattığı son derece duygusal ve hüzün dolu bir eserdir. Şiirde, Oğuzcan'ın oğlunun intiharına olan tepkisi, yaşadığı büyük acı ve üzüntü, açık ve etkileyici bir dille dile getirilmiştir. İşte şiirin her bölümünde anlatılmak istenenler:

Birinci dörtlükte şair, olayın tarihini ve günün güzelliğini vurguluyor. Vedat'ın gençliğini, umutlarını ve yaşamının parlaklığını anlatırken, oğlunun intiharıyla bu güzelliklerin paramparça olduğunu ifade ediyor. Bu, şairin yaşadığı ani ve büyük şoku yansıtıyor.





Şair ikinci bölümde, Vedat'ın gençliğini, gözlerindeki ışıltıyı ve insanlara olan sevgisini anlatıyor. Oğlunun ani ve geri dönüşsüz bir yolculuğa çıkmasıyla birlikte, şairin dünyası kararıyor ve zaman duruyor. Bu, şairin oğlunun kaybıyla birlikte hissettiği derin acıyı ve boşluğu yansıtıyor.

Üçüncü bölümde, Vedat'ın her zamanki gibi normal bir gün gibi evden çıkışı, içindeki yangını kimseye belli etmemesi anlatılıyor. Vedat, ölüm yolculuğuna çıkarken son arzularını yerine getiriyor. Bu bölümde şair, oğlunun içsel acısını ve ölümüne olan kararlılığını vurguluyor.





Dördüncü dörtlükte şair, oğlunun çocukluğunu ve ona ninni söylediği zamanları hatırlıyor. Vedat'ın bir daha uyanmamak üzere uyuduğunu, yani öldüğünü ifade ediyor. Bu bölümde, şairin oğlunun kaybıyla ilgili derin nostaljisi ve üzüntüsü ortaya çıkıyor.