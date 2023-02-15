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Giriş Tarihi: 15.2.2023 11:17 Son Güncelleme: 15.2.2023 11:17

Garabet Ne Demek? Garabet Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilimize girmiş olan yabancı kelimelerden biri de garabet sözcüğüdür. Garabet ne demek? 14. YY’da literatüre giren bu kelime daha çok korku ve hayret dolu ifadelere vurgu yapmak için kullanılır. Hukuk terimi olarak da bu kelimenin kullanıldığına şahit olabilirsiniz. Hukukta garabet ne demek? Garabet kelimesinin kökeni ile ilgili merak edilen konuları sizler için araştırdık ve yazımızda istifadenize sunduk.

Garabet Ne Demek? Garabet Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Garabet ne demek sorusuna temel anlamda cevap arıyorsanız en pratik çözüm, sözlük araştırmasıdır. Kelimenin terim anlamlarını araştırmak için ise araştırmanızı biraz genişletmeniz gerekebilir. Hukukta garabet ne demek? Kelimenin kökenine inmek, anlamının daha iyi kavranmasını sağlar. Garabet Kelimesinin kökeni gibi konu ile ilgili merak edilenler için merak uyandıran yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Garabet Ne Demek?

Garabet Arapça kökenli bir kelimedir. 14. YY'da Türkçede kullanılmaya başlanan bu kelimenin günümüzde de yaygın olarak kullanıldığı görülür. Bahse konu kelime hayret ve korku davranışlarını ifade etmek için kullanılır. Kelimenin temel anlamına bakıldığında ise garabet sözcüğünün "çok tuhaf" anlamına geldiği görülür. Bunun yanında kelimenin acayip, gülünç ve acibe anlamlarına geldiği de görülecektir.

Garabet esasında "gariplik ve tuhaflık" anlamlarına gelir. İlk okunduğu zaman anlamlı gelmeyen cümlelerin muğlâk yapısını ifade etmek için de garabet kelimesi kullanılır. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamına yer verilmiştir. Bu kaynaklarda garabet, tuhaf, sıra dışı, yabancılık, aşina olamamak anlamına gelir.

Garabet Kelimesinin Kökeni

Garabet kelimesi Türkçe konuşma dilinde yaygın olarak kullanıldığı gibi hukuk alanında da terim şeklinde kullanılabilir. Garabet kelimesinin cümle içinde kullanımı ise kelimenin ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Aşağıdaki cümle yapılarını incelemeniz bu anlamda faydalı olacaktır.

  • Onca garabet içinde iken insan neye şaşıracağını bilmiyor.
  • Tuhaf insanların davranışları genellikle garabet olarak isimlendirilir.

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Garabet Ne Demek? Garabet Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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