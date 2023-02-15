Garabet Ne Demek? Garabet Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Garabet ne demek sorusuna temel anlamda cevap arıyorsanız en pratik çözüm, sözlük araştırmasıdır. Kelimenin terim anlamlarını araştırmak için ise araştırmanızı biraz genişletmeniz gerekebilir. Hukukta garabet ne demek? Kelimenin kökenine inmek, anlamının daha iyi kavranmasını sağlar. Garabet Kelimesinin kökeni gibi konu ile ilgili merak edilenler için merak uyandıran yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Garabet Ne Demek?

Garabet Arapça kökenli bir kelimedir. 14. YY'da Türkçede kullanılmaya başlanan bu kelimenin günümüzde de yaygın olarak kullanıldığı görülür. Bahse konu kelime hayret ve korku davranışlarını ifade etmek için kullanılır. Kelimenin temel anlamına bakıldığında ise garabet sözcüğünün "çok tuhaf" anlamına geldiği görülür. Bunun yanında kelimenin acayip, gülünç ve acibe anlamlarına geldiği de görülecektir.

Garabet esasında "gariplik ve tuhaflık" anlamlarına gelir. İlk okunduğu zaman anlamlı gelmeyen cümlelerin muğlâk yapısını ifade etmek için de garabet kelimesi kullanılır. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamına yer verilmiştir. Bu kaynaklarda garabet, tuhaf, sıra dışı, yabancılık, aşina olamamak anlamına gelir.

Garabet Kelimesinin Kökeni

Garabet kelimesi Türkçe konuşma dilinde yaygın olarak kullanıldığı gibi hukuk alanında da terim şeklinde kullanılabilir. Garabet kelimesinin cümle içinde kullanımı ise kelimenin ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Aşağıdaki cümle yapılarını incelemeniz bu anlamda faydalı olacaktır.