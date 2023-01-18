Gaslighting Nedir? Psikolojide Gaslighting Ne Demek, Örnekleri ve Cümleleri Neler?

Gaslighting nedir biliyor musunuz? Gaslighting kelimesini arayanların sayısı 2022 yılında yüzde 1740 artınca gaslighting yılın kelimesi olarak belirlendi. Kelime bu kadar popüler olunca gaslighting ne demek sorusu da oldukça merak edilmeye başlandı. Peki gaslighting örnekleri nelerdir, gaslighting cümleleri nelerdir, bu psikolojik manipülasyon yöntemi ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızda!

Gaslighting Nedir? Psikolojide Gaslighting Ne Demek?

Gaslighting, en basit tanımıyla bir psikolojik manipülasyon ve taciz yöntemidir. Maruz kalan kişiyi hafıza, algı, akıl sağlığı konusunda sorgulamaya iten bir manipülasyon yöntemidir. Gaslighting kavramının ortaya çıkması ise 1938 yılına dayanır. Gas Light (Gaz Lambası) adlı 1938 yapımı bir oyunda erkek karakter eşini deli olduğuna ikna etmeye çalışır ve gaz lambasını söndürdüğünde eşi bunun gerçek değil uydurulmuş bir şey olduğunun farkına varır.

Gaslighting üç aşamadan oluşur. Baskın olan ve manipüle eden kişi ilk olarak birlikteliklerinin harika olduğu algısını yaratır. İkinci evre ise en zor olan evredir yani değersizleştirme evresidir. Bu evrede hayranlık duyulan birey sorunlu, ideal olmayan ve hiçbir şeyi beceremeyen bir kişiye dönüştürülür. Üçüncü yani gözden çıkarma evresinde ise mağdur olan kişi terk edilir. Bu manipülasyon yöntemine maruz kalan kişiler sık sık kendilerini özür dilerken bulabilirler.

Gaslighting Yöntemleri, Örnekleri ve Cümleleri Neler?

Psikolojik manipülasyonlar farklı şekillerde ve durumlarda ortaya çıkabilir. Gaslighting; iş arkadaşları, aile veya romantik ilişkilerde görülebilir. Bu durumla baş etmek için öncelikle maruz kaldığınız durumu fark etmelisiniz. Bunun için de uzmanlardan destek alabilir bu sayede hem içinde bulunduğunuz durumu anlayabilir hem de uzmanın yönlendirmesiyle bu durumdan kurtulabilirsiniz. Bazı gaslighting örnekleri şunlardır; yalan söyleyerek manipüle etmek, inkâr etmek, konuyu çarpıtmak kendi istediği yere çekmek, duyguları ve düşünceleri küçümsemek, aşağılamak. Bu örnekleri şu cümlelerle sıklıkla duyabilirsiniz. 'Çok abartıyorsun şaka yaptım.' 'Ben bunu söylemedim sen uyduruyorsun resmen.' 'İyi misin? Delirmiş gibi davranıyorsun.' 'Çok abartıyorsun, bunda bir şey yok.' 'Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun?'