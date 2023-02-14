Gave Ne Demek? Osmanlıca Gave Ne Anlama Gelir, Divan Şiirinde Neyi Temsil Eder?

Gave ne demek diyenler, bunun Osmanlı döneminde evlerde bulunan çardakları da ifade ettiğini bilmelidir. Divan şiirinde gave ne anlama gelir ve neyi temsi eder diye soranlar için ise bu terim, "isyan" ve "başkaldırı" demektir. İran edebiyatı şairlerinden Firdevsî'nin eseri olan Şehnâme'de "Gâve" karakterine yer verildiği görülür. Divan edebiyatında gave kimdir? Temsil ettiği kavramlar nelerdir? Kimlerle mücadele etmiştir?

Gave Ne Demektir?

Osmanlıcaya Farsçadan geçen "gâve" kelimesinin anlamları arasında, "yiğit", "cengâver" ve "kabadayı" bulunur. Divan edebiyatı ürünlerinden biri olan Şehnâme'de bahsi geçen gâve ise mitolojik bir karakter olarak karşımıza çıkar. Bu kişi bir demircidir ve gaddarlığı ile nam salmış olan Dahhak'ı devirmeyi sağlayan bir isyancıdır. Onun yerine ise Feridun'un tahta geçmesine yardımcı olmuştur. Cesur ve isyankâr kişiliği ile bilinen Gâve, halkın Dahhak'a karşı isyan etmesini sağlamıştır. Dahhak'ı tahttan indirine kadar mücadele veren Gâve, bundan dolayı Divan şiirinde isyanın bir sembolü olmuştur.

Isfahân'da Gâve adlu bir dilîr

Kim anun çen gâline döymez dişîr

-Ahmedî

Dahhak ve Feridun Kimdir?

Şehnâme'de bahsi geçen zalim hükümdar Dahhak ise acımasızlığı ve kötülüğü temsil eder. Eserdeki efsaneye göre şeytanın, Dahhak'ı omuzlarından öptüğü söylenir. Bu nedenle, bu merhametsiz hükümdarın omuzlarından yılanlar çıkmış ve ne yazık ki onlardan bir türlü kurtulamamıştır.

Nefsef'îsinezahîr olana

Pendbesdür hikâyet-i Dahhâk

-Hayâlî

Feridun ise Dahhak'ın zalimliğine son veren kişi olmuş ve onun yerine tahta geçmiştir. Divan şiirinde bu mitolojik karakter, uzun yaşamı ve mutlak hüküm süresini temsil eder. Aynı zamanda gücün sembolüdür.

Bir huzûrum var durur kûyunda olmakdan şehâ

Arz olınsa almazam bana Ferîdûn'un yiri

-Bakî

Eserde sözü edilen diğer önemli mitolojik karakterler arasında ise Cemşîd, Efrâsiyâb, Nerîmân, Sâm, Rüstem, Zâl, İsfendiyar, Keyhusrev ve Keykubad bulunur.