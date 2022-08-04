Gayrimenkul’de yüksek istihdam olanağı

Dünyada 2007'de başlayan küresel mali krizinin gayrimenkul yatırımları, kredileri ve sermaye piyasaları ilişkisinden kaynaklanmış olması, bu alandaki lisans programlarının sayısının hızla artmasına neden oldu. Gayrimenkul geliştirme bölümlerinin lisans seviyesinde çeşitli fakülte veya program isimleri altında açılmaya başlandı ve bu alanın bir meslek veya iş alanı olarak ön plana çıktığı görülmekte. Üniversitelerin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümlerinden mezun olan öğrencilere Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı adı veriliyor. Bu alan 1900'lü yıllardan bu yana batı ülkelerinde en fazla tercih edilen yeni nesil meslek ve iş alanı ve disiplinlerarası çalışma alanı olarak tanımlanıyor. Geleceğin mesleği olarak bilinen bu bölümden mezun olanların hemen her kamu kurumu ve özel kurum ile uluslararası kuruluşlarda çalışma ve mesleki faaliyetlerini yapma ve kariyer olanağı oldukça yüksek. Mezuniyet sonrası ilk 6 ay içinde iş bulma oranı yüzde 80 dolayında ve ilk işe başlama maaşı da asgari ücretin 1.5-2 katı daha yüksek oluyor.Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Lisans ve Lisansüstü Programları'nın dünyanın arazi, gayrimenkul, altyapı, yapım yönetimi ve çevre alanlarında tepe meslek, eğitim ve akreditasyon kurumu olan RICS tarafından akredite edilmiş olması, mezunlarına 180 ülkede başka bir yeterlilik, lisans veya sertifikaya gerek olmadan iş bulma ve kariyer olanağı veriyor. Bölüm Uluslararası Tesis Yönetimi Birliği (International Facility Management Association-IFMA) tarafından Mayıs 2022'de akredite edildi. Üçüncü olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bölümleri Lisans Programları, işletme fakülteleri akreditasyon kurumu (AACSB) ile akreditasyon çalışmaları sürdürülüyor.