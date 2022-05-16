Gazavatname Nedir? Türk Edebiyatında Gazavatname Örnekleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Gazavat kelimesi Arapçadan gelmektedir. Din düşmanları ile savaşmak anlamında da kullanılır. Diş düşmanları ile yapılan savaşları anlatan gazavatnamenin örnekleri zamanla çoğalmıştır. Anlamını yitirmesi sonrasında düşmanlara karşı yapılan savaşları aktaran eserlerin ismi haline gelmiştir. Aynı zamanda bu eserler gazaname olarak da bilinmektedir. Savaş hakkında yazılanlar gazanameler, birden fazla akın veya savaş için yazılanlar ise gazavatname olarak eserleri tanımlar.

Gazavatname Nedir?

Kavramın içeriğini tam olarak anlamak için ilk olarak kavramın kendisini ortaya çıkartmak son derece önemlidir. İki anlamda oluşan ve iki ayrı kelimenin birleşmesi ile ortaya çıkan Gazavatname anlamını şu şekilde açıklamak mümkündür. ''Gazavat'' Arapça gaza veya gazve olarak da yazılabilir. Savaşmak, cenk etmek, savaşa gitmek anlamına gelmektedir. İkinci kelime olan ''name'' ise desten manasına gelmektedir.

Gazavatname ne demek sorusu için ayrıntılı bilgi vermesi üzerinden açıklanabilir. Tasvir edilen belli seferler ve savaşlar çok iyi bir şekilde ayrıntıları ile anlatıldığından ötürü bu eserler tarihçiler tarafından da Osmanlı kroniklerinde boşlukları doldurmak adına delil olarak kullanılmıştır.

Gazavatname Örnekleri Nelerdir?

Türk ve Osmanlı edebiyatında tespit edilen gazavatname sayısını 250'den fazla olduğu bilinmektedir. Eserlerin 40'dan fazlası mesnevi ve manzum tarzında yazılmış olmakla birlikte eserler gazavat, gazaname ve gazavatname gibi isimler ile bilinir. Yapılan çalışmaların en genişinin Agah Sırrı Levend tarafından yaptığı kabul edilmektedir.

Gazaname: ll. Murad'ın yaptığı savaşları konu edinen Gazaname, Gelibolulu Mehmet Zaiti Efendi tarafından yazılmıştır.

Gazavatname: Fatih Sultan Mehmet devrinde akıncılardan birisi Mihaloğlu Ali Bey tarafından yapılan akınları anlattır. Prizrenli Suzi Çelebi tarafından kaleme alınmıştır.

Muradname: Osman ve Ferhat Paşalar tarafından yapılan Doğu seferlerini konu edinir.

Tüm bunların yanında 250'den daha fazla eser olduğu bilinir. Fakat bazılarının kim tarafından yazıldığı bilinmez. Gazavatname eserlerinden bazılarının yazarları gazavatname veya gazaname şeklinde isimlendirilmediği için bu türün eserleri olarak kabul görmezler.