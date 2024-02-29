Gazbeton Nedir? Gazbeton Depreme Dayanıklı Mı, Sağlam Mı?

1000 ile 2000 derecelik ateşe bile dayanıklı bir inşaat malzemesi olan gaz beton, döşeme, duvar ve tavan yapımında kullanılır. Ses izolasyonu ve ısı yalıtımı dolayısıyla sıkça kullanılan bir duvar örgü malzemesidir. Binaların ve sanayi tesislerinin inşasında yararlanılan gaz beton, oldukça sağlam ve uzun ömürlüdür. Hafif ve gözenekli bir yapıya sahip olan gazbeton nedir, depreme dayanıklı mı veya sağlam mı öğrenmekte fayda vardır.

Gazbeton Nedir?

Çimento, kum, kireç, su ve havadan oluşan gaz beton, hafif ama dayanıklı bir inşaat malzemesidir. Yapımında silis kumu tercih edilen gaz betonun harcında, çimento ile kireç bağlayıcı olarak kullanılır. Ardından çelik kalıplara dökülerek kurutulur ve önceden belirlenen boyutlarda kesilir. Dayanıklı olması için sertleştirilmesi gerekir ve bunun için de buhar kürü uygulanır. Gaz beton, gözenekli yapısı sayesinde oldukça hafif ve yalıtımlı bir beton türüdür. Beton ve delikli tuğlaya kıyasla çok daha fazla ısı yalıtımı sağlar. Bu ise enerji tasarrufu yapmaya ve daha az maliyete imkan tanır. Rutubet ve suyu emen gözenekli yapısı ile oldukça kullanışlıdır. İnorganik ve masif olmasından dolayı uzun ömürlü binalar yapma fırsatı sunar. Ek olarak, hava şartlarından ve çevresel faktörlerden çok az etkilenir. Doğaya zararlı olmayan malzemelerden üretildiği için kullanılması önerilir.

Gazbeton Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde inşaatlarda yaygın olarak kullanılan gazbeton, depreme dayanıklı olması ile de dikkat çeker. Deprem sırasında zemine binen yükü hafifletir ve büyük ölçüde binayı korur. İnorganik olmasından dolayı kolayca alev almaz ve bundan dolayı güvenlidir. Ek olarak:

-İnşaatlarda tercih edilmesinin başlıca nedeni hafifliğidir. Çünkü, taşıma ve montaj kolaylığı sunar.

-Ses ve ısı yalıtımı sağladığından dolayı hem enerjiden hem de paradan tasarruf sağlar

-Yangına ve depreme dayanıklı olduğundan dolayı kullanılması önerilir.

-Nefes alan yapısı sayesinde rutubet gibi durumların meydana gelmesi düşük bir ihtimaldir.

-Geri dönüşüme uygun bir üründür ve doğal kaynaklardan üretildiği için çevreye herhangi bir zararı yoktur.

-Duvar, tavan ve zemin yapımında kullanmak için idealdir.

-Rahatlıkla kesilebilir ve şekil verilebilir olduğu için çok işlevseldir.