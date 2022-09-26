Gaziyan-ı Rum Ne Demek? Gaziyanı Rum Teşkilatı Kimlerden Oluşur, Ne Yapar, Kim Tarafından Ne Zaman Kuruldu?

Tarihle yakından ilgilenen bireylerin sıklıkla araştırdığı konular arasında, Gaziyanı Rum teşkilatı da vardır. Osmanlı dönemine ait bir unvan olan Gaziyanı Rum ne zaman kuruldu? Gaziyanı Rum ne demek? gibi sorular tarihseverler tarafından yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Gaziyan-i Rum Ne Demek, Kime Denir?

Gaziyan-i Rum Arapça kökenli, savaşçı gazi ya da gaziler anlamına gelen bir kelimedir. Savaş konusunda tecrübeli, akıl ve cesaret sahibi, kılıç kuşanmayı at binmeyi bilen ve imanı güçlü savaşçı dervişlere Osmanlı döneminde Gaziyan-i Rum denirdi. Bu unvan sadece Osmanlı Devleti tarihinde değil, başta Selçuklu Devleti olmak üzere pek çok eski Türk Devletlerinde kullanılmıştır.

Savaş halindeyken ihtiyaç halinde kılıç kullanmayı, at binmeyi bilen ve imanla birlikte vatan sevgisini de yeşertmiş dervişler savaşın ön saflarında çarpıştığı için bu topluluğa Gaziyanı Rum unvanı verilmiştir.

Gaziyan-i Rum Teşkilatı Ne Yapar, Kim Tarafından Ne Zaman Kuruldu?

Gaziyanı Rum teşkilatı, yurt savaş halindeyken ihtiyaç halinde savaşa katılması için ayrılmış derviş topluluğudur. Bu teşkilata dahil olmak isteyen kişinin hem sağlam bir savaşçı gücüne, hem vatan sevgisine sahip olması gerekirken ayrıca bu kişilerin takva sahibi insanlar olması da en önemli etkendir. Gaziyanı Rum teşkilatına mensup dervişler, her daim savaşmaya hazır bir şekilde eğitim almakta ve eğitim vermekle bunun yanında gerektiği an savaşa gitmekle yükümlüdürler.

Osmanlı tarihi kaynaklarında Gaziyanı Rum unvanı bazı kısımlarda Alperen olarak geçmektedir. Yine aynı kaynaklara göre Gaziyanı Rum teşkilatı, Anadolu'daki ilk fetihlerde var olan vatansever, cihat ve gaza kavramlarına bağlı kişilerin ortak dayanışma düşüncesidir.