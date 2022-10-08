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Giriş Tarihi: 8.10.2022 15:25 Son Güncelleme: 8.10.2022 15:33

Geleceğin doktorları beyaz önlüklerini giydi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Geleceğin doktorları beyaz önlüklerini giydi

Yeni eğitim döneminde, Girne Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen öğrenciler Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu'nda düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyip ant içtiler.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu öğrencilerin gerek temel bilimler gerekse klinik eğitimlerini çok değerli öğretim üyelerinden alacaklarını vurguladı. Özveri gerektiren bir mesleği seçtikleri için öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Salihoğlu, zorlu olabilecek eğitim sürecini başarıyla tamamlayacaklarından emin olduğunu kaydederek "Sizlere başarılı, aydınlık bir eğitim süreci dilerim. Umarım mezuniyetinizde de bir araya geliriz. Selametle kalın yolunuz aydınlık olsun" dedi.

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Candan Özoğul, dinamik ve yenilikçi bir anlayışla eğitim verdiklerini dile getirdi. Öğrencilerin ileride ayrım gözetmeksizin insanlığa hizmet için çaba göstereceğinden kuşku duymadığını ifade eden Özoğul, ailelerin emaneti olan gençleri üstün vasıflı öğretim üyeleriyle yetiştireceklerini söyledi.

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Geleceğin doktorları beyaz önlüklerini giydi
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