Geleceğin doktorları beyaz önlüklerini giydi

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu öğrencilerin gerek temel bilimler gerekse klinik eğitimlerini çok değerli öğretim üyelerinden alacaklarını vurguladı. Özveri gerektiren bir mesleği seçtikleri için öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Salihoğlu, zorlu olabilecek eğitim sürecini başarıyla tamamlayacaklarından emin olduğunu kaydederek "Sizlere başarılı, aydınlık bir eğitim süreci dilerim. Umarım mezuniyetinizde de bir araya geliriz. Selametle kalın yolunuz aydınlık olsun" dedi.

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Candan Özoğul, dinamik ve yenilikçi bir anlayışla eğitim verdiklerini dile getirdi. Öğrencilerin ileride ayrım gözetmeksizin insanlığa hizmet için çaba göstereceğinden kuşku duymadığını ifade eden Özoğul, ailelerin emaneti olan gençleri üstün vasıflı öğretim üyeleriyle yetiştireceklerini söyledi.