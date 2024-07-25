Geleceğin meslekleri İstanbul Aydın’da

Aydınlık Bir Geleceğe" sloganıyla yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye'de ve dünyada yaptığı bilimsel çalışmalarla ün kazanan deneyimli akademik kadrosu, İstanbul'un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, 21'inci yüzyılın gerektirdiği girişimci ve yaratıcı ruhu öğrencilerine kazandıran bir yükseköğretim kurumu olarak öne plana çıkıyor. 16 fakülte ve meslek yüksekokulu ile 20 yılı aşkın süredir eğitim veren üniversite, mezun ettiği öğrencilerin yüzde 90'a yakınını işe yerleştirme başarısına sahip. Ulusal ve uluslararası düzeyde aranılan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 2003 yılında kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi, 20'nci yılını geride bırakırken elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. 125 lisansüstü, 171 lisans-ön lisans bölümü ile 100 bine yakın mezunu iş hayatına kazandıran İstanbul Aydın Üniversitesi, 6 bin 500'den fazla uluslararası, toplamda ise 43 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biri olarak 3 bin akademik ve idari personelle hizmet veriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, geleceğin meslekleri için kapsamlı eğitim programları sunmaya devam ediyor. Tıp, havacılık ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda öncü olan üniversite, nitelikli mezunlar yetiştirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor.Webometrics 2024 sıralamasında, Türkiye genelinde 208 üniversite arasında 36, vakıf üniversiteleri arasında ise 8'inci sırada yer alan üniversite, UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralamasında dünyadaki bin 183 üniversite arasında 458'inci sırada, Türkiye'deki üniversiteler arasında 34, vakıf üniversiteleri arasında ise ilk 10'da yer aldı. İstanbul Aydın Üniversitesi ayrıca The Asya sıralamasında 501-600, listeye giren Türk Üniversiteleri arasında 14, vakıf üniversiteleri arasında ise 9'uncu ve Times Higher Edicattion tarafından yayınlanan Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 636'ncı olarak önemli bir başarıya imza attı.Üniversite, öğrencilerine sosyal, kültürel, sportif ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal iklim sunuyor. Avrupa Üniversite Sporları Birliği EUSA tarafından sporda Avrupa'nın en iyi üniversitesi seçilen İstanbul Aydın Üniversitesi, sporda Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında 90 şampiyonluk, 8 Avrupa şampiyonluğu, 404 madalya, 199 kupa ve daha birçok başarı elde etti.Öğrencilerini dünyanın her yerinde profesyonel yaşama uyum sağlayacak donanımla yetiştiren üniversitenin geleceğe yön verecek mesleklerden bazı bölümleri şöyle:Öğrencilere modern tıp bilimlerini ve teknolojisini bir araya getiren kapsamlı bir eğitim sunuyor. Eğitim programı, teorik derslerin yanı sıra klinik becerilerin geliştirilmesini de içeriyor. Öğrenciler, son teknoloji laboratuvarları ve simülasyon merkezleri aracılığıyla pratik deneyim kazanıyor.Pilotaj bölümü, geleceğin hava ve uzay endüstrilerinde liderler yetiştirmeyi hedefliyor. Fakülte, teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamalara da büyük önem veriyor. Öğrenciler, uçuş simülasyonları ve havacılık endüstrisi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen projeler sayesinde sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Ayrıca, uluslararası akademik değişim programları ve staj imkânları ile öğrencilere küresel perspektif kazandırılıyor.Öğrencilerin hem teorik hem de pratik bilgilerle donatılarak, işlerinde uzman ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde donanımlı bir şekilde mezun olmaları nihai hedefler arasındadır. Fakülte, değişim ve dönüşümün getirilerine paralel, bilimin hızına ayak uydurabilen, sağlık sektörünün ve ilaç sanayisinin, eczacı ihtiyacını karşılayabilecek yetkinlikte, mesleki etik açıdan model olabilecek kadrolar yetiştirmeyi hedefliyor.Bölüm, güçlü bir teorik altyapıyı pratik uygulamalarla birleştirerek öğrencilerin yazılım geliştirme becerilerini geliştirmesini sağlıyor. Öğrenciler, gerçek dünya projeleri üzerinde çalışarak endüstri standartlarında yazılım çözümleri geliştirme fırsatı buluyorlar. Ayrıca, sektör liderlerinin katılımıyla düzenlenen seminerler ve atölye çalışmaları sayesinde öğrencilerin sektördeki yenilikleri takip etmeleri sağlanıyor. Üniversite bu kapsamlı eğitim programları ile öğrencilerini sadece Türkiye'de değil, küresel düzeyde rekabet edebilecek yetkinliklerle donatarak mezunlarının başarısını garantilemeyi hedefliyor.