Geleceğin mucitleri için MEB ile Vakıfbank’tan işbirliği 69’uncu yıla 69 atölye

Vakıfbank, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2017'den beri yürüttüğü Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) Projesi'nde, 15 yeni atölyenin açılması için kolları sıvadı. MEB ile Vakıfbank arasında düzenlenen protokol çerçevesinde, özel yetenekli çocukların desteklenmesi için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yeni bilgisayar, mekantronik ve akıl oyunları atölyeleri açılması hedefleniyor. Bugüne kadar toplam 379 BİLSEM'in 54'ünde kurduğu atölyelerle yaklaşık 35 bin özel yetenekli çocuğun hayatına dokunan Vakıfbank, yeni atölyelerle de gelecek nesillerin potansiyellerini açığa çıkarmalarına olanak yaratacak. 69'uncu yılını kutlayan Vakıfbank, 2023'te atölye sayısını da 69'a çıkaracak.Geçtiğimiz günlerde MEB ile Vakıfbank arasında yapılan işbirliğine yönelik imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Vakıfbank, BİLSEM Projesi'nde bizim en önemli paydaşımız. Erişimin kolaylaştırıldığı bir eğitim sistemi yarattık. BİLSEM'lerin sayısını iki katına çıkararak 379 BİLSEM'e ulaştık. Ama yetenekli çocuklarımızın bulundukları mahalle ve ilçelerde de BİLSEM'lere ulaşılmasını amaçlıyoruz. Bu yüzden de bir müjdemiz var: Tüm ilçelerimizde BİLSEM'ler kuracağız. 2023 yılında BİLSEM'lerin kapasitelerini artıracağız ve bu sayede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemiz, rekabet ve gelişmişliğiyle örnek olacak" dedi.BİLSEM'lere 5 yıldır destek verdiklerini anlatan Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de bu sayede Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptıklarını ifade etti. Üstünsalih, "Bankamız tarafından açılan BİLSEM atölyelerinde çocuklarımız zekâ potansiyellerini geliştiriyorlar, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler belirlemeyi öğreniyorlar. Ülkemizi geleceğe taşıyacak teknolojilerle erken yaşta tanışarak yapay zekâ, mekatronik ve nesnelerin interneti üzerine çalışıyorlar" diye konuştu.Türkiye genelinde yaptığı atölyelerde öğrenim gören öğrencilerin pek çok başarılara imza attığına vurgu yapan Üstünsalih, BİLSEM'deki öğrencilerin yaptığı çalışmaları da şöyle özetledi: "Kayseri, Tarsus, Sincan, Lüleburgaz, Bolu, Adana, Hatay ve daha pek çok yerdeki BİLSEM'lerde çocuklarımız, takdire şayan işlere imza attılar. Ulusal ve uluslararasıp ek çok ödül kazandılar. Pandeminin yoğun olduğu dönemde yapay zekâ atölyesinde üç boyutlu yazıcı ile siperlik ürettiler. Hızlı yoklama alabilen, ders yapılan alanın konforunu analiz eden, öğrencilerin ders esnasında duygularını tespit edebilen yapay zekâ destekli akıllı sıralar geliştirdiler. Bahsettiğim işlerin hepsi çözüm odaklı projeler. Ama daha da önemlisi hepsi iyilikle yüklü. Başka insanlara da dokunarak geniş bir etki alanı sağlıyor. Ben eminim ki geleceğin bilim insanları, sanatçıları, mucitleri buralarda yetişecek. Ama hepsinden öte topluma iyi insanlar da buralarda yetişmeye devam edecek."