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Giriş Tarihi: 9.3.2023 16:24 Son Güncelleme: 9.3.2023 16:40

Geleceğin mucitleri Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde yetişecek

Şanlıurfa'yı her alanda geleceğe taşıyacak projeleri birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önem verdiği projelerden biri olan bilim merkezi 9 bin metrekare kapalı alanı, 40 bin metrekare peyzaj alanı toplamda 51 bin metrekare proje alanıyla Şanlıurfa’ya değer katacak.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Geleceğin mucitleri Şanlıurfa Bilim Merkezi’nde yetişecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak, Şanlıurfalı gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınında inşa ettiği Bilim Merkezi çalışmalarında büyük mesafe kat etti. Dış cephe çalışmalarını tamamlayan ekipler iç tefrişatı da hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencileri bilim, teknoloji ve inovasyon ile buluşturacak olan "Şanlıurfa Bilim Merkezi" Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandıracak. Bilimsel gerçeklerin yol göstericiliğinden faydalanan, bilim üretmeye istekli, yenilikçi bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstlenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle kente kazandırılan Şanlıurfa Bilim Merkezi hızla yükseliyor. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlayacak proje ile Şanlıurfa'da geleceğin bilim insanları ve mucitleri yetişecek.
Tamamlandığında Türkiye'nin sayılı bilim merkezlerinden biri olacak olan Şanlıurfa Bilim Merkezi teknoloji ve inovasyonu tek çatı altında toplayacak.
Şanlıurfa Bilim Merkezinde yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak, her yaştan ziyaretçiye yönelik eğlenceli ve etkileşimli ortamlar sunarak, onları bilim ve teknolojiyle buluşturmak, bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak, yeni fikirler üretilmesine imkân sağlanması amaçlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığı ile yapımına başlanılan Şanlıurfa Bilim Merkezinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

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Geleceğin mucitleri Şanlıurfa Bilim Merkezi'nde yetişecek
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