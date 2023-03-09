Geleceğin mucitleri Şanlıurfa Bilim Merkezi’nde yetişecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak, Şanlıurfalı gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınında inşa ettiği Bilim Merkezi çalışmalarında büyük mesafe kat etti. Dış cephe çalışmalarını tamamlayan ekipler iç tefrişatı da hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencileri bilim, teknoloji ve inovasyon ile buluşturacak olan "Şanlıurfa Bilim Merkezi" Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandıracak. Bilimsel gerçeklerin yol göstericiliğinden faydalanan, bilim üretmeye istekli, yenilikçi bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstlenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle kente kazandırılan Şanlıurfa Bilim Merkezi hızla yükseliyor. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlayacak proje ile Şanlıurfa'da geleceğin bilim insanları ve mucitleri yetişecek.

Tamamlandığında Türkiye'nin sayılı bilim merkezlerinden biri olacak olan Şanlıurfa Bilim Merkezi teknoloji ve inovasyonu tek çatı altında toplayacak.

Şanlıurfa Bilim Merkezinde yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak, her yaştan ziyaretçiye yönelik eğlenceli ve etkileşimli ortamlar sunarak, onları bilim ve teknolojiyle buluşturmak, bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak, yeni fikirler üretilmesine imkân sağlanması amaçlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığı ile yapımına başlanılan Şanlıurfa Bilim Merkezinde çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.