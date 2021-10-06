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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:42

Gelenek eş anlamlısı nedir? Gelenek kelimesinin eş anlamlısı

Gelenek eş anlamlısı nedir? Gelenek kelimesinin eş anlamlısı

Gelenek kelimesi sık sık düğün, nişan ya da kına zamanlarında duyduğumuz kelimelerden bir tanesidir. Aynı zamanda gelenek kelimesini genelde bizlere büyüklerimiz kullanmaktadır çünkü onlar gelenek dediğimiz kavrama bizlerden çok daha bağlıdırlar. Gelenek kelimesi, köklü bir anlama sahiptir ve birden fazla eş anlamı bulunmaktadır. Peki, bulmacalarda da sorulabilen gelenek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Gelenek kelimesi Öz Türkçe bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelenek kelimesi eskiyi ve günümüze dek gelmiş olan eylemleri ifade etmek için kullanıldığı gibi eş anlamlısını da sıklıkla edebi ve tarihi metinlerde görmek mümkün. Aynı zamanda düğün, kına, nişan ve söz gibi eylemlerde de gelenek dediğimiz alışkanlıkların uygulanmasına pek sık rastlamaktayızdır.

GELENEK KELİMESİNİN ANLAMI

Gelenek kelimesi geçmişten bugüne gelen eylemler ve anlayışlar bütünüdür. Gelenek, atalarımız yoluyla bizlere miras kalmış kültüre denmektedir. Geleneklerin uygulanması kültürümüzü yaşatmak açısından oldukça önemli ve gereklidir. Gelenek dediğimiz zaman aklımıza her zaman geçmişten günümüze ulaşan bir kültür gelmelidir.

GELENEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Gelenek kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Gelenek kelimesi ile aynı anlama gelen kelimeler adet, örf, töre ve ananedir.

GELENEK KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Babaannem geleneklerine çok bağlı bir kadın olduğu için ablamın evden davul zurna eşliğinde çıkartılması için damat tarafına ricada bulundu.
  • Geleneklerimiz, bir toplum olarak bizlerin kültürünün devamı için uygulanması oldukça mühim olan şeylerdir.
  • Bazı gelenekler biz gençlere saçma görünse bile bunların büyüklerimiz için oldukça fazla önemi bulunabilmektedir. Bu yüzden büyüklerimizi kırmayıp gelenekleri yerine getirmekle bir şey kaybetmeyiz.

GELENEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Örf ve adetlerine çok bağlı bir kadındı, tarihine ve kültürüne çok düşkün biriydi.
  • Ananeleri ile dalga geçtiği için Mehmet, Poyraz'a çok kızdı. Poyraz da yanlışını fark ederek Mehmet'ten özür diledi.
  • Türklerde töre o kadar önemlidir ki, uyulmadığı taktirde tarih içerisinde çeşitli cezaların uygulandığı da olmuştur.

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Gelenek eş anlamlısı nedir? Gelenek kelimesinin eş anlamlısı
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