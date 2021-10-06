Gelenek eş anlamlısı nedir? Gelenek kelimesinin eş anlamlısı

Gelenek kelimesi Öz Türkçe bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelenek kelimesi eskiyi ve günümüze dek gelmiş olan eylemleri ifade etmek için kullanıldığı gibi eş anlamlısını da sıklıkla edebi ve tarihi metinlerde görmek mümkün. Aynı zamanda düğün, kına, nişan ve söz gibi eylemlerde de gelenek dediğimiz alışkanlıkların uygulanmasına pek sık rastlamaktayızdır.
GELENEK KELİMESİNİN ANLAMI
Gelenek kelimesi geçmişten bugüne gelen eylemler ve anlayışlar bütünüdür. Gelenek, atalarımız yoluyla bizlere miras kalmış kültüre denmektedir. Geleneklerin uygulanması kültürümüzü yaşatmak açısından oldukça önemli ve gereklidir. Gelenek dediğimiz zaman aklımıza her zaman geçmişten günümüze ulaşan bir kültür gelmelidir.
GELENEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Gelenek kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Gelenek kelimesi ile aynı anlama gelen kelimeler adet, örf, töre ve ananedir.
GELENEK KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
GELENEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI