Gelenek eş anlamlısı nedir? Gelenek kelimesinin eş anlamlısı

Gelenek kelimesi Öz Türkçe bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelenek kelimesi eskiyi ve günümüze dek gelmiş olan eylemleri ifade etmek için kullanıldığı gibi eş anlamlısını da sıklıkla edebi ve tarihi metinlerde görmek mümkün. Aynı zamanda düğün, kına, nişan ve söz gibi eylemlerde de gelenek dediğimiz alışkanlıkların uygulanmasına pek sık rastlamaktayızdır.



GELENEK KELİMESİNİN ANLAMI



Gelenek kelimesi geçmişten bugüne gelen eylemler ve anlayışlar bütünüdür. Gelenek, atalarımız yoluyla bizlere miras kalmış kültüre denmektedir. Geleneklerin uygulanması kültürümüzü yaşatmak açısından oldukça önemli ve gereklidir. Gelenek dediğimiz zaman aklımıza her zaman geçmişten günümüze ulaşan bir kültür gelmelidir.



GELENEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Gelenek kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Gelenek kelimesi ile aynı anlama gelen kelimeler adet, örf, töre ve ananedir.



GELENEK KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Babaannem geleneklerine çok bağlı bir kadın olduğu için ablamın evden davul zurna eşliğinde çıkartılması için damat tarafına ricada bulundu.

Geleneklerimiz, bir toplum olarak bizlerin kültürünün devamı için uygulanması oldukça mühim olan şeylerdir.

Bazı gelenekler biz gençlere saçma görünse bile bunların büyüklerimiz için oldukça fazla önemi bulunabilmektedir. Bu yüzden büyüklerimizi kırmayıp gelenekleri yerine getirmekle bir şey kaybetmeyiz.

GELENEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI