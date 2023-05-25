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Giriş Tarihi: 25.5.2023 11:24 Son Güncelleme: 25.5.2023 11:41

Geleneksel Bilim Ödülleri, bugün törenle sahiplerini bulacak

Bilimsel üretkenliği desteklemek amacıyla gelenekselleştirilen YDÜ Bilim Ödülleri, bugün düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı başta olmak üzere pek çok davetlinin katılımı ile düzenlenecek tören, bugün saat 17.00’de YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Geleneksel Bilim Ödülleri, bugün törenle sahiplerini bulacak

Bu yıl 6'ncı kez verilecek YDÜ Bilim Ödülleri'nde; Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü, En Etkili Araştırmacı Ödülü, En İyi Akademik Performans Ödülü ve Dr. Suat Günsel Bilim Ödülü kategorilerinde ödül verilecek. Törende, uluslararası platformlarda düzenlenen kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsil eden akademisyenlere de teşekkür belgesi takdim edilecek.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Üniversitesi olarak, bilimsel üretkenliğimiz ile dünya bilimine katkı sunmayı ve ülkemizi uluslararası düzeyde en güçlü şekilde temsil etmeyi en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz" dedi.

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Geleneksel Bilim Ödülleri, bugün törenle sahiplerini bulacak
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