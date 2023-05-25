Geleneksel Bilim Ödülleri, bugün törenle sahiplerini bulacak

Bu yıl 6'ncı kez verilecek YDÜ Bilim Ödülleri'nde; Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü, En Etkili Araştırmacı Ödülü, En İyi Akademik Performans Ödülü ve Dr. Suat Günsel Bilim Ödülü kategorilerinde ödül verilecek. Törende, uluslararası platformlarda düzenlenen kongre, konferans, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsil eden akademisyenlere de teşekkür belgesi takdim edilecek.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Üniversitesi olarak, bilimsel üretkenliğimiz ile dünya bilimine katkı sunmayı ve ülkemizi uluslararası düzeyde en güçlü şekilde temsil etmeyi en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz" dedi.