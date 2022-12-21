Gelin Çeyiz Listesi - Çeyizde Olması Gerekenler İle A’dan Z’ye Banyo, Tekstil ve Mutfak Çeyiz Listesi

Gelin çeyiz listesi evlilik hazırlığında olan çiftlerin en çok üzerinde durduğu konulardan biridir. Günümüzde 'çeyiz' kavramı biraz değiştiği için artık çiftler ortak olarak bu işin üzerinde durmaktadırlar. Eskiden el emeği çeyiz listesi yapılır ve bu liste de gelinler tarafından tamamlanırdı. Çeyiz el emeği havlu kenarları, danteller vb. ile dolu olurdu. Günümüzde kızın çeyiz listesinde genelde dışarıdan alınacak eşyalar ağır basıyor. Bu nedenle de gelinler "Gelin çeyiz listesi fikirleri, mutfak çeyiz listesi" gibi işlerini kolaylaştıracak listeler ve fikirler arıyorlar.

Çeyizde Olması Gerekenler İle A'dan Z'ye Banyo, Tekstil ve Mutfak Çeyiz Listesi

Banyo Çeyiz Listesi: Banyolar yeni gelinler en özen gösterdikleri alanlardan biridir. Şimdilerde banyolar da evin dekorasyon yapılan, görsel olarak göze hitap eden bölümlerinden biri olarak görülmektedir. Ufak bitkiler, dekorasyona uygun havluluklar, mumlar, oda kokuları, dekoratif aynalar ve kişisel bakım ürünleri için organizerler şu sıralar oldukça meşhur. Bunların dışında asıl banyoda ihtiyacınız olacak çeyiz listesini sizler için hazırladık;

El havluları

Misafir havluları

Bornoz takımları

Ayak havlusu

Banyo seti (tuvalet fırçası, sabunluk, diş fırçalık)

Çöp kovası

Klozet takımı

Taraklar ve saç fırçaları

Banyo paspas takımı

Çamaşır kirli sepeti

Lifler ve keseler

Mutfak Çeyiz Listesi: Mutfaklar günümüzde sadece yemek yapılıp yenilen yerler olarak görülmemektedir. Kadınların gün içerisinde mutfakta çok fazla vakit geçirmeleri mutfak düzenini ve dekorasyonunu da etkilemiştir. Mutfaklarını güzelleştirmeye ve dekore etmeye başlamışlardır. Çeyizlerini de buna göre almaya özen göstermeye başlamışlardır. Mutfak çeyiz listesi bu çeyiz listelerinin içerisinde belki de en detaylı ve en zor halledilen kısımdır. Hem bu sebepten hem de gelinlerin en çok vakit geçirdiği yerin mutfak olması sebebiyle gelinler en çok mutfak çeyizine dikkat etmektedirler. Mutfakta ihtiyacınız olabilecek her şeyi sizler için derledik;

Mutfak masası

Mutfak sandalyeleri

Mutfak halısı

Mutfak perdesi

Günlük yemek takımı (6kişilik)

Misafir yemek takımı (12 kişilik)

Günlük çatal bıçak seti (12 kişilik)

Misafir çatal bıçak seti (12 kişilik)

Günlük masa örtüsü

Misafir masa örtüsü

Günlük çay bardakları

Misafir çay bardakları

Günlük su bardakları

Misafir su bardakları

Kupalar

Kahve fincanları

Sürahi /su şişeleri

Granit tencere takımı

Çelik tencere takımı

Sahan seti

Döküm tencere/tava takımı

Çaydanlık

Pasta tabağı seti

Kahvaltı takımı

Sabunluk ve süngerlik

Kağıt havluluk

Amerikan servisi

Runner

Peçete halkaları

Kumaş peçeteler

Tepsiler

Ekmek sepeti

Salata kaseleri

Tuzluk/biberlik

Baharat takımı

Şekerlik

Çerez kaseleri

Tahta/bambu kaşıklar

Bıçak seti

Doğrama tahtası

Rende, kevgir, süzgeç

Yağlık, limonluk, sirkelik

Saklama kapları

Mutfak önlükleri ve fırın eldivenleri

Çöp kovası

Küçük Ev Aletleri;

Tost makinesi

Çaycı

Kahve makinesi

Blender seti

Ütü

Elektrik süpürgesi

Saç kurutma makinesi

Tekstil Çeyiz Listesi (Yatak Odası): Yeni evlenecek olan çiftler için en özel oda olan yatak odası ve bu odanın düzeni oldukça önemlidir. Hem gelin ve damat için hem de misafirler için olan eşyalar burada tutulur. Yatak odalarının ferah ve rahatlatıcı hissettirmesi için seçilen ürünlerin özellikle yastık yorgan gibi uyku düzenini etkileyen ürünlerin kalitesi çok önemlidir. Yatak odası çeyiz listesi eksiklerinizi tamamlamak için listemize göz atabilirsiniz;