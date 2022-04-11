Genç bilginler yarışmasına GTÜ’lü öğrenciler damga vurdu

CBS yazılımı pazar lideri Esri Türkiye tarafından düzenlenen Genç Bilginler yarışması bu yıl yine Coronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Emine Figen İlke'nin jüri başkanlığını yaptığı finallere, Türkiye'nin farklı illerinden başvuran öğrenciler arasından seçilen 11 proje katıldı.

Yarışmanın akademik alandan diğer jüri üyeliğini ise Çukurova Üniversitesi Jeoloji Müh. öğretim görevlisi Prof. Dr. Tolga Çan, Alanya Alaaddin Keykubat Üni. İnşaat Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Mustafa Ümit Gümüşay, Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üni. Biyosistem Müh. Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Cüneyt Bağdatlı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kartografya ABD Bşk. Osman Sami Kırtıloğlu gerçekleştirdi. Esri Türkiye'den jüriye ve karara katkı sağlayan üyeler ise, Esri Türkiye CEO'su Barış Uz, Esri Türkiye kurucu ortağı Mehmet Tankut ve Esri Türkiye İnsan ve Kültür Müdürü Gözde Önal oldu.

1 VE 2 'İNCİ GTÜ'DEN

Yarışmada danışmanlığını Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu'nun yaptığı; "Dirençli Şehirler İçin Acil Durum Tesisi Yer Seçimi" projesi ve sunumuyla, GTÜ Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği bölümünden İrem Ergül birinci olarak Esri Türkiye Genç Bilgini oldu. Ergül ayrıca Esri Türkiye ekibi ile San Diego'ya gitmeye hak kazandı. Danışmanlığını Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu'nun yaptığı GTÜ Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği bölümünden Süleyman Şişman "Sürdürülebilir Şehirler için Konumsal Zeka Teknikleri ile Konutların Yaşanabilirlik Düzeyinin 3 Boyutlu Belirlenmesi" projesiyle ikinci olarak 5 bin Türk lirası para ödülünün sahibi oldu.

FİNALE KALAN TÜM ÖĞRENCİLRE EĞİTİM

Ayrıca danışmanlığını Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ufuk Özerman yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi/Geomatik Mühendisliği bölümünden Mert Coşkun "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Yönetimi için Karbon Ayak İzi Değişikliklerinin CBS Tabanlı İzlenmesi" projesi üçüncü olarak 3.000 TL para ödülünün sahibi oldu. Finale kalan tüm katılımcılara Esri Türkiye tarafından verilen ArcGIS Giriş eğitimi ve ArcGIS Bireysel Kullanım Lisansı hediye edildi.