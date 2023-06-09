Genç çiftçiye Erdoğan’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kastamonu'daki köyüne dönerek çiftçilik yapan ve babası ile kurdukları değirmende işledikleri siyez unundan 12 çeşit ürün imal eden çiftçi Yasin Ciğerci'yi tebrik etti. Kastamonu Üniversitesi Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Av ve Yaban Hayatı Bölümü'nü bitirdikten sonra İhsangazi ilçesindeki köyleri Aliçelebi'ye yerleşen Yasin Ciğerci, yıllardır ekilmeyen tarlalarına "Hitit buğdayı" olarak bilinen ve asırlardır genetiği değiştirilmemiş siyez buğdayını ekmeye başladı.Bir süre sonra babası Sebahattin Ciğerci ile köylerine değirmen kuran Ciğerci, değirmende işledikleri undan erişte, makarna, ekmek, tarhana, galeta, şekerpare ve gevrek başta olmak üzere 12 çeşit ürün imal etti.Emine Erdoğan, köyüne dönerek tarım yapan Yasin Ciğerci'ye ilişkin bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin parlak geleceğinin tohumlarını elleriyle yetiştiren, yüreğiyle büyüten genç çiftçimizi tebrik ediyorum. Ata yadigârı siyez buğdayına biçtiği değer, hem ailesinin hem de ülkemizin ekonomisine can suyu oluyor. Ürettiği sağlıklı ve doğal ürünler, sofralara şifa katıyor. En değerli mirasımız toprağımıza sahip çıkan bu denli azimli gençlerimizin sayısının artması en büyük dileğim" ifadesini kullandı.Muhammet UZUN / SABAH