Eski Türkçede yer alan ve günümüze değişerek gelen pek çok kelime bulunur. Bunlardan biri de genç kelimesidir. Eski Türkçe metinlerde kenç olarak kullanılsa da bu kelime günümüzde değişim göstererek genç halini almıştır. Kişiler de sık sık kullandıkları bu kelimelerin hem anlamlarını hem kökenlerini hem de eş anlamlılarını merak eder. Biz de sizler için hazırladığımız yazımızda Genç eş anlamlısı nedir? Genç kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen soruların cevaplarını ve örnek cümleleri bir araya getirdik.

Genç kelimesinin anlamı

Genç kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre çocukluktan çıkan, ergenliğe adım atmış kız ve erkeklere denir. Aynı zamanda yaşı ilerlememiş olan kimse olarak da tanımlanabilir. Bu kelimenin kökeni eski Türkçeye dayanır. Eski Türkçe eserlerinde genç kelimesinin kenç olarak kullanıldığı görülmüştür. Ancak bu kelime dilin değişim ve gelişim sürecinde günümüze genç olarak ulaşmıştır ve hala da bu şekilde kullanılmaktadır.

Genç kelimesinin eş anlamlısı

Genç kelimesinin birbirinden farklı eş anlamlıları bulunur. Bu kelimelerin her birinin yazılışı farklıdır. Ancak anlamdaş oldukları için birbirleri yerine kullanıldığında cümle içerisinde aynı anlamı sağlarlar. Genç kelimesinin eş anlamlıları ise toy, körpe ve yıpranmamıştır. Bu üç kelimede kişilerin isteği doğrultusunda genç kelimesi yerine kullanılır ve anlam bozukluğuna yol açmaz. Genç kelimesinin kökeni eski Türkçe olduğu gibi eş anlamlısı olan toy kelimesinin de kökeni moğollara dayanır. Bu kelime eski Türklerde aynı zamanda meclis kurultayı anlamını taşır.

Genç kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Henüz yaşı çok genç olduğu için yaptığı hataların farkında değildi.

Genç ve güzel kadın salona adım atar atmaz tüm dikkatleri üstüne çekti.

Gençliğine güvenerek dünya turuna çıktı.

Genç kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım